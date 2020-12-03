Украинские политики засветились на гей-секс-вечеринках в Брюсселе

Алексей Вольцев

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После того, как стало известно об участии в секс-вечеринке в брюссельском клубе депутата Европарламента, представителя венгерской партии «Фидес» и сторонника «традиционных ценностей» Йожефа Сайера, организатор мероприятия заявил, что его гостями бывали политики из ряда стран, в том числе и Украины.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на польский ресурс Onet, организатор вечеринок Давид Манжелий упоминал о гостях-политиках из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии и Испании, однако наиболее частыми гостями он называл поляков и венгров.

Так, регулярными гостями являются четверо политиков правящей польской партии «Право и справедливость». Менжелий утверждает, что его мероприятия посещали не менее девяти политиков из венгерской «Фидес».

Отмечается, что польский портал публикует заявления организатора секс-вечеринок с оговоркой, что это — его версия событий. Однако подчеркивает, что участие в мероприятии евродепутата из Венгрии и дипломата из Эстонии уже подтверждено.

Ранее в Украину не пустили венгерского политика Иштвана Грежу, который планировал посетить город Берегово в Закарпатье, однако был остановлен украинскими пограничниками. Политика не пропустили через границу из-за его участия в предвыборной агитации в Закарпатье.

Фото с Pixabay.