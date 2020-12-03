Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Украинские политики засветились на гей-секс-вечеринках в Брюсселе

Украинские политики засветились на гей-секс-вечеринках в Брюсселе

Украинские политики засветились на гей-секс-вечеринках в Брюсселе

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После того, как стало известно об участии в секс-вечеринке в брюссельском клубе депутата Европарламента, представителя венгерской партии «Фидес» и сторонника «традиционных ценностей» Йожефа Сайера, организатор мероприятия заявил, что его гостями бывали политики из ряда стран, в том числе и Украины.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на польский ресурс Onet, организатор вечеринок Давид Манжелий упоминал о гостях-политиках из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии и Испании, однако наиболее частыми гостями он называл поляков и венгров.

Так, регулярными гостями являются четверо политиков правящей польской партии «Право и справедливость». Менжелий утверждает, что его мероприятия посещали не менее девяти политиков из венгерской «Фидес».

Отмечается, что польский портал публикует заявления организатора секс-вечеринок с оговоркой, что это — его версия событий. Однако подчеркивает, что участие в мероприятии евродепутата из Венгрии и дипломата из Эстонии уже подтверждено.

Ранее в Украину не пустили венгерского политика Иштвана Грежу, который планировал посетить город Берегово в Закарпатье, однако был остановлен украинскими пограничниками. Политика не пропустили через границу из-за его участия в предвыборной агитации в Закарпатье.

Фото с Pixabay.

866 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Последнее затмение 2020 года: что оно предвещает и о чем предостерегают астрологи
Последнее затмение 2020 года: что оно предвещает и о чем
Президент Абхазии объяснил, что значит единое пространство с Россией
Президент Абхазии объяснил, что значит единое пространство с Россией
Общероссийский день приёма граждан в Минпросвещения России пройдёт 14 декабря
Общероссийский день приёма граждан в Минпросвещения России пройдёт 14
Армянские военачальники обсудили реорганизацию Армии обороны Карабаха
Армянские военачальники обсудили реорганизацию Армии обороны Карабаха
Ученые уточнили сценарий отделения Британии от Европы
Ученые уточнили сценарий отделения Британии от Европы
Президент РФ рассказал, как следует реализовывать конституционные гарантии для инвалидов
Президент РФ рассказал, как следует реализовывать конституционные
На Гавайях текут подземные реки
На Гавайях текут подземные реки
Эксперты в сфере образования представят лучший опыт проведения независимой оценки качества образовательных услуг
Эксперты в сфере образования представят лучший опыт проведения
Все ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием – Сергей Кравцов
Все ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием
Школьникам расскажут о добровольчестве на Всероссийском открытом уроке «Россия – страна добрых дел»
Школьникам расскажут о добровольчестве на Всероссийском открытом
AMarkets – надежный брокер
AMarkets – надежный брокер
Праздничное настроение: Хелена Кристенсен снялась в кампании нижнего белья
Праздничное настроение: Хелена Кристенсен снялась в кампании нижнего

Топ на сегодня

Соведущий Леры Кудрявцевой Колтовой тайно развелся за два месяца до авиакатастрофы
Соведущий Леры Кудрявцевой Колтовой тайно развелся за два месяца до
«Унесённые пропагандой»: грузинский политический класс живет вне реальности
«Унесённые пропагандой»: грузинский политический класс живет вне
Все желающие старше 14 лет могут принять участие во Всероссийском правовом диктанте из любой точки мира
Все желающие старше 14 лет могут принять участие во Всероссийском
Не русский агент: Facebook кинулся обелять Псаки в ушанке с красной звездой
Не русский агент: Facebook кинулся обелять Псаки в ушанке с красной
Путин нашёл кем заменить Чубайса на посту главы «Роснано»
Путин нашёл кем заменить Чубайса на посту главы «Роснано»

Еще по теме

Вице-премьер Венгрии заявил о праве зарубежных венгров на автономию
Венгерского политика не пустили на Украину
Зрада: Вице-премьер Венгрии заявил о праве украинских венгров на автономию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сохранил пост на четвертый срок