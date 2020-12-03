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Венгерские евродепутаты объявили о «гражданской войне» в Закарпатье

Венгерские евродепутаты объявили о «гражданской войне» в Закарпатье

Депутаты Европарламента от правящей венгерской партии «Фидес», а также от Христианской народной демократической партии (KDNP) обвинили руководство Украины в создании условий для гражданской войны в Закарпатье.

Соответствующее заявление обоих венгерских политических сил опубликовано 2 декабря. В нем говорится, что 30 ноября Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов.

Данные обыски и правда имели место. В СБУ пояснили, что провели их в рамках расследования дела о возможном вмешательстве во внутренние дела Украины и причинение вреда государственной безопасности Украины через попытку распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы Украины.

Венгерские евродепутаты с такой оценкой не согласились и сочли следственные действия политически мотивированными. Они заявили, что цель обысков — «запугивание» и «давление».

«Украинская власть создает в Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение Вооруженных сил украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье», — заявили парламентарии.

Евродепутаты назвали обыски «скоординированными рейдерскими действиями» против «законных организаций венгерского меньшинства», сравнили их с «методами сталинской тоталитарной системы» и заявили, что украинское правительство «годами попирает» права нацменьшинств.

В заявлении упоминается также, что правительство Венгрии и община венгров в Закарпатской области выступали против украинских законов о государственном языке и об образовании. Депутаты назвали их принятие примером нарушения прав, которые «могут иметь серьезные последствия».

Напомним, что МИД Венгрии из-за обысков 30 ноября вызвал украинского посла Любовь Непоп и выразил недовольство действиями украинских властей.

В ответ 1 декабря украинский МИД вызвал посла Венгрии Иштвана Ийдярто. В беседе с ним, глава ведомства Дмитрий Кулеба призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые «не отражают действительности» и создают «деструктивное напряжение в украинско-венгерских отношениях».

Как сообщало ИА Newstes, в итоге 2 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попросил главу ОБСЕ направить в Закарпатье миссию для расследования нарушений прав венгерской общины.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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