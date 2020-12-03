Венгрия обвинила Украину в «запугивании и унижении» нацменьшинств

Анастасия Иванова

Венгрия весьма шумно реагирует на скандал с венгерскими организациями своих соотечественников — закарпатских венгров на Украине.

Напомним, что 30 ноября 2020 года вооруженные спецназовцы Службы безопасности Украины (СБУ) «атаковали» закарпатские венгерские организации: фонд Венгерского института Ференца Ракоци II, благотворительный фонд экономического развития Закарпатья «Эвен Эде», штаб-квартиру Партии венгров Украины (KMKSZ), а также дом председателя KMKSZ и бывшего депутата Верховной рады Украины — Ласло Брензовича.

Уже на следующий день вечером, во вторник 1 декабря, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил у себя в Facebook, что наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находятся на месте в Закарпатской области, чтобы выяснить о «злоупотреблениях», совершенных против венгерской общины накануне в понедельник. Оказывается, министр Сийярто договорился в телефонном разговоре с Гентом Чакаем — министром иностранных дел Албании, страны, которая в настоящее время председательствует в ОБСЕ, о посылке на Украину в Закарпатскую область специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для расследования злоупотреблений в отношение венгерской общины. Петер Сийярто сообщил, что его албанский коллега принял меры, поэтому наблюдатели ОБСЕ будут проинформированы на месте, а также свяжутся с представителями закарпатских венгров.

Во вторник днем министр Сийярто также информировал министров иностранных дел стран НАТО о том, что происходит с венграми на Украине в Закарпатской области. Он сообщил о том, что в понедельник украинская спецслужба провела «агрессивные» обыски в помещениях закарпатских венгерских организаций.

Петер Сийярто дал эту информацию на ежегодной встрече министров иностранных дел стран НАТО, проходящей по известным причинам в форме видеоконференции. Венгерский министр так подал случившееся: Украина — страна, не являющаяся членом НАТО, начала атаку на национальное меньшинство, принадлежащее к государству-члену НАТО.

Дальше министр Сийярто подчеркнул, что венгры, пережившие коммунистическую диктатуру, знают, каково это «запугивать и унижать» людей «по-советски». Именно это, по словам венгерского министра, произошло на Украине, где «запугивание венгров и ненависть к венграм все еще находятся на политическом уровне центральной власти». «Это очевидный скандал и это неприемлемо для ХХI века», — подытожил министр, отметив — «особенно для страны, которая претендует на сближение с НАТО».

Министр Сийярто обратился к своим коллегам — министрам иностранных дел НАТО с двумя просьбами. Помимо демонстрации солидарности, он попросил их больше не оказывать давления на Венгрию из-за ее «вето» на организацию заседаний на министерском уровне совета Украина-НАТО. Таким образом, кажется, что венгры намерены «забетонировать» свое вето.

В этом контексте Сийярто также сообщил, что министры иностранных дел Европейского союза соберутся в следующий понедельник в Брюсселе и также поднимут там этот «закарпатский вопрос». Он заранее попросил своих европейских коллег, пересекающихся по линии НАТО и ЕС, проявить солидарность с Венгрией.

В четверг, 3 декабря, после заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) министр Сийярто написал у себя в Facebook, что, несмотря на все обещания, закарпатские венгры живут в постоянном запугивании на Украине. Дальше, как оказалось, глава специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине запретил членам созданной по закарпатскому делу миссии контактировать с проживающими в Закарпатье венграми, а разрешил им общаться только с украинской спецслужбой.

«Это недопустимо, возмутительно и скандально, — написал Сийярто, — Это противоречит целям и принципам ОБСЕ, а также решению, которым мы учредили эту специальную мониторинговую миссию, в работу которой Венгрия также вносит свой вклад 20 членами и финансовыми ресурсами».

Министр попросил на этот раз премьер-министра Албании — текущего председателя ОБСЕ дать указание наблюдательной миссии в Закарпатье, чтобы она связалась с представителями закарпатских венгров. Министр Сийярто в очередной раз подчеркнул, что ожидает солидарности со стороны государств-членов НАТО.

Кроме того, венгры начали атаку на Украину и в Европейском парламенте. В своем пресс-релизе, опубликованном в среду 2 декабря, делегация Fidesz-KDNP в Европейском парламенте заявила: «В Закарпатье украинские власти создали ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем вооруженные нападения украинских властей на лидеров и организации закарпатской венгерской общины».

Венгерские евродепутаты отметили, что «жестокие события понедельника» являются «частью неприемлемого процесса, в ходе которого украинское правительство годами попирает права национальных меньшинств». Они указали, что KMKSZ и венгерское правительство ранее протестовали против закона об образовании и закона о языке Украины и заранее указали, что нарушения в отношение прав национальных меньшинств со стороны различных властей, могут иметь «суровые последствия».

«В ассоциированной стране Европейского союза, которая неоднократно выражала свое намерение интегрироваться в Европейский союз и НАТО, недопустимо, чтобы такие случаи имели место, и поэтому мы призываем Европейский парламент внести это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания», — говорится в сообщении евродепутатов от правящего в Венгрии блока партий Fidesz-KDNP.

Делегация в Европейском парламенте от Fidesz-KDNP считает, что и Европарламент, и Евросоюз должны заниматься этой проблемой, «поскольку нарушения прав закарпатских венгров уже несколько раз замалчивались».

По мнению делегации, Европарламент должен поднять этот вопрос среди тем пленарного заседания, потому что дебаты в Европарламенте — это лучший способ внести эту проблему в международную повестку дня.

Дальше пошло совсем скандальное. Оказалось, что от украинского Закарпатья в Европарламенте уже есть свой венгерский евродепутат.

Депутат Европейского парламента Андреа Бочкор (Fidesz) в Брюсселе выступила перед собранными венгерскими журналистами и заявила, что «давление и зверства» в отношении венгерской общины Закарпатья неприемлемы. Необходимы твердая позиция и санкции против Украины. В венгерских информационных сообщениях Бочкор стали представлять, как венгерского евродепутата от украинского Закарпатья. В венгерской политической биографии Андреа Бочкор также определяют, как «венгерского закарпатского политика».

Здесь надо пояснить, что в случае с Бочкор сработал фактор венгерского двойного гражданства, щедро распространяемого в Закарпатье венгерскими властями с 2011 года.

Бочкор родилась в 1978 году в Берегово (венг. Берегсаз) в Закарпатской области в СССР. Она окончила тот самый местный Венгерский педагогический институт (ныне Венгерский институт Ференца Ракоци II) по специальности история и английский язык. Потом Бочкор отучилась в Будапеште и получила в 2010 году степень PhD в области истории в Будапештском университете ELTE. До прихода в Европарламент Андреа Бочкор была директором Исследовательского центра социальных наук имени Тивадара Лехивадского в Берегово и работала там еще и преподавателем в Венгерском институте Ференца Ракоци II.

В Европарламент Бочкор — гражданка Украины, постоянно проживающая в Закарпатской области Украины, попала в 2014 году, как гражданка Венгрии по списку правящей в Венгрии партии Fidesz.

Итак, в своем обращении евродепутат Бочкор подчеркнула, что использование «политического давления и инструментов зверств» не может быть допущено ассоциированной с ЕС страной, кроме того, еще и страной, стремящейся вступить в Евросоюз.

Андреа Бочкор отметила, что «и давление, и зверства» были частью процесса, начавшегося в 2017 году, который привел к использованию украинскими властями сил безопасности для «запугивания и сдерживания» «Общества венгерской культуры Закарпатья» (KMKSZ). Так, когда нужно, называют Партию венгров Украины, уводя от политического характера этой организации. Бочкор напомнила, что украинские СМИ рисуют враждебный образ закарпатской венгерской общины, запуская негативный процесс, который привел к нескольким случаям проведения украинскими националистами устрашающих маршей в регионе и размещению враждебных видеообращений в Интернете.

Евродепутат напомнила, что Украина добровольно обязалась уважать защиту прав меньшинств как в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС, так и в рамках ряда других международных обязательств, а также предоставить меньшинствам, проживающим на ее территории, те же права и свободы, что и национальному большинству Украины. Она также напомнила, что Украина в своей конституции и в своем законе о гражданстве 1992 года взяла на себя обязательство, сохранять культуру и самобытность всех национальных меньшинств.

Бочкор полагает, что необходим «сильный призыв» и санкции для того, чтобы Украина, наконец, серьезно отнеслась к европейским принципам и ожиданиям в отношение прав меньшинств.

Очевидно, что венгерские демарши против Украины продолжатся и дальше, и по нарастающей.