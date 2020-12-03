Верховный совет ПМР должен выйти из переговорного тупика — Захарова

Лидия Мартынова

Верховному совету ПМР нового созыва придется приложить усилия, чтобы разблокировать процесс Приднестровского урегулирования на основе территориальной целостности РМ. Такое заявление сделала сегодня, 2 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прошедший в воскресенье единый день голосования в регионе.

По ее словам, МИД РФ обращает внимание, что Россия, как страна-посредник и гарант будущих договоренностей, внимательно отслеживает все политические и социально-экономические процессы как в Молдавии, так и в Приднестровье.

«Хорошо известно, что данные выборы проводились в регионе, особый статус которого должен быть определен и законодательно закреплен в рамках решения приднестровской проблемы на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдавия», — заявила Захарова.

Она подчеркнула значимость волеизъявления жителей левобережья Днестра при избрании своих представителей в законодательный орган республики.

«Избранному Верховному совету предстоит теперь активно подключиться к решению насущных проблем региона, в числе которых важное место занимает участие в поисках выхода из того тупика, в котором продолжает находиться урегулирование приднестровской проблемы», — заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Newstes , ЦИК Приднестровья 30 ноября представил предварительные итоги единого дня голосования. Накануне граждане республики выбирали депутатов Верховного и местного советов. Общая явка оказалась рекордно низкой и составила 27,79%, общее число проголосовавших — 113 916 граждан (зарегистрировано 411 242 человека с правом голоса).

В этом году избирательная кампания прошла по новым правилам, которые были внесены депутатами в Избирательный кодекс. Изменен количественный состав Верховного совета ПМР с 43 до 33 парламентариев (срок полномочий — 5 лет), которые избираются по одномандатным округам. Помимо этого, отменен порог явки избирателей для признания выборов состоявшимися (до середины 2018 года такой порог составлял 25%).

Местные аналитики объяснили низкую электоральную активность отсутствием политической конкуренции. Практически на всех округах в парламент баллотировались те же депутаты, которые занимали эти посты и ранее, на протяжении нескольких созывов, но без оппонентов. Все они, хотя и регистрировались как самовыдвиженцы, аффилированы с партией «Обновление» и стоящим за ней финансовым холдингом «Шериф».

«Приднестровский законодательный орган сегодня перестал быть главным политическим ньюсмейкером и все больше работает как своеобразный „совет директоров“, утверждая, в общем-то, уже согласованные решения. Он, практически, полностью состоит из людей, связанных с крупным и средним бизнесом. И в будущем созыве эта однородность только усилится», — констатировал замдиректора Института социально-политических исследований и регионального развития Андрей Моспанов.