Верховный совет ПМР должен выйти из переговорного тупика — Захарова
Верховному совету ПМР нового созыва придется приложить усилия, чтобы разблокировать процесс Приднестровского урегулирования на основе территориальной целостности РМ. Такое заявление сделала сегодня, 2 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прошедший в воскресенье единый день голосования в регионе.
По ее словам, МИД РФ обращает внимание, что Россия, как страна-посредник и гарант будущих договоренностей, внимательно отслеживает все политические и социально-экономические процессы как в Молдавии, так и в Приднестровье.
Она подчеркнула значимость волеизъявления жителей левобережья Днестра при избрании своих представителей в законодательный орган республики.
Как сообщало ИА Newstes , ЦИК Приднестровья 30 ноября представил предварительные итоги единого дня голосования. Накануне граждане республики выбирали депутатов Верховного и местного советов. Общая явка оказалась рекордно низкой и составила 27,79%, общее число проголосовавших — 113 916 граждан (зарегистрировано 411 242 человека с правом голоса).
В этом году избирательная кампания прошла по новым правилам, которые были внесены депутатами в Избирательный кодекс. Изменен количественный состав Верховного совета ПМР с 43 до 33 парламентариев (срок полномочий — 5 лет), которые избираются по одномандатным округам. Помимо этого, отменен порог явки избирателей для признания выборов состоявшимися (до середины 2018 года такой порог составлял 25%).
Местные аналитики объяснили низкую электоральную активность отсутствием политической конкуренции. Практически на всех округах в парламент баллотировались те же депутаты, которые занимали эти посты и ранее, на протяжении нескольких созывов, но без оппонентов. Все они, хотя и регистрировались как самовыдвиженцы, аффилированы с партией «Обновление» и стоящим за ней финансовым холдингом «Шериф».