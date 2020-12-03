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Введение в храм Пресвятой Богородицы: что можно и чего нельзя делать в этот день

Введение в храм Пресвятой Богородицы: что можно и чего нельзя делать в этот день

Анна ВЫСОЦКАЯ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 4 декабря, православные, использующие новоюлианский календарь, и грекокатолики отмечают великий праздник — Введение в храм Пресвятой Богородицы (в народе его называют Третья Пречистая). Это двунадесятое торжество — одно из самых древних, поскольку было установлено церковью еще в конце IV века.

В основе праздника лежат события, описанные в Священном предании. В Назарете жили праведные Иоаким и Анна — престарелая бездетная пара. Они непрестанно молились, чтобы Бог даровал им ребенка, и пообещали, что отдадут дитя во служение Господу. И чудо случилось: у пожилых родителей появилась на свет дочь, которую назвали Марией — будущая Мать Спасителя мира.

Когда малышке было всего три года, родители исполнили обет: привели ее к Иерусалимскому храму. У входа их встретили священнослужители во главе с первосвященником Захарией. Анна поставила маленькую Марию на первую ступеньку храмовой лестницы, и девочка без посторонней помощи преодолела все 15 высоких ступеней. Захария взял маленькую Марию за руку и ввел ее в Святая святых, куда запрещалось входить не только особам женского пола, но даже священникам. Лишь раз в году в алтарь имел право зайти первосвященник — с очистительной жертвенной кровью.

Мария жила при храме, пока ей не исполнилось 14 лет. Она училась, читала Слово Божье, молилась и занималась рукоделием.

Традиции праздника

На Введение в храм Пресвятой Богородицы люди обязательно ходили в церковь, приводили на причастие детей. Вернувшись после службы домой, собирались за праздничным столом. Первого гостя, который мог заглянуть на огонек в этот день, ждали с надеждой, в Украине его называли «першим полазником». Считалось, что он может принести в дом счастье, если это будет молодой человек. Тогда, мол, и урожай хороший вырастят в следующем году, и в мире и здравии все домочадцы будут жить. А визит пожилых людей, особенно женщин, не сулил ничего хорошего. Зная о об этих суевериях, старики на Третью Пречистую старались из дому не выходить, чтобы с соседями не ссориться. Праздник проводили обычно с самыми близки родственниками.

Хорошая традиция сложилась в западных регионах Украины. На Введение в храм Пресвятой Богородицы старшие в семье, бабушка или дедушка, занимались с детками, уча их новым молитвам, духовным песням. А на востоке Украины на Третью Пречистую освящали воду, веря, что через нее на людей сходит благословение от Приснодевы Марии.

Едва солнышко садилось, малыши выглядывали в окошко и звали в дом Богородичную звезду:

«Зiрничко-зiрничко, заходь до хати,
лягай з нами спати.
Там, де Пречиста,
на душi чисто!»

Ждали первую звезду в небе и девушки на выданье. У них был свой ритуал: девчата открывали входные двери, давая звездочке знак, чтобы каждый вечер заглядывала в этот дом. Считалось, что это поможет девице найти своего суженого.

Чего нельзя делать в праздник

Поскольку Введение всегда приходится на Рождественский пост, на праздник скоромных — мясных и молочных — блюд не готовят.

Никаких ссор, размолвок и обид допускать нельзя.

Как и в другие церковные праздники, не положено работать.

В старину верили, что в этот день ничего нельзя одалживать.

Считается, что от Введения до Благовещения (7 апреля) нельзя копать землю, за это время она должна набраться сил.

Что можно делать в этот день

Желательно пойти утром всей семьей в церковь, помолиться на праздничной литургии о здоровье близких людей.

В честь праздника верующие, соблюдающие пост, могут приготовить несколько рыбных блюд. На стол подают также красное вино.

В Украине издревле существовала благочестивая традиция — проводить на Третью Пречистую духовные уроки с маленькими детьми.

Погодные приметы

Считается, что с праздника Введения зима окончательно вступает в свои права, поэтому снег, выпавший после этой даты, растает уже не скоро. «Третя Пречиста ступає, землю снiгом вкриває», — говорили люди.

По погоде в праздничный день предсказывали, чего ждать в Святки — от Рождества до Крещения: «На Введення мороз — всi свята з морозом, тепло — всi свята з теплом».

Народные синоптики «видели» в этот день еще и весеннюю погоду: к вечеру налетал ветер со снегом — ранней весной пройдут сильные ливни.

Еще одно наблюдение наших предков: сколько на Введение воды, столько на Юрия (6 мая) травы…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях и запретах другого Богородичного праздника — Покрова, который отмечался 14 октября.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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