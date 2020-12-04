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Байден сообщил, что хотел бы присутствия Трампа на своей инаугурации

Байден сообщил, что хотел бы присутствия Трампа на своей инаугурации

Избранный президент США Джозеф Байден считает, что присутствие на его инаугурации 20 января Дональда Трампа, проигравшего президентские выборы, было бы важным.

Такое мнение Байден выразил в интервью телекомпании CNN, отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что президент Дональд Трамп может не присутствовать на его инаугурации.

«Думаю, что это было бы важно с точки зрения того, что мы могли бы продемонстрировать завершение этого хаоса, который возник, что произошла мирная передача власти, соперничающие стороны стояли бы рядом, обменялись рукопожатием и двинулись дальше. Это было бы важным. Но я испытываю беспокойство не столько по поводу того, как все произошедшее скажется на внутренней политике, сколько по поводу того, в каком виде мы предстали перед остальным миром», заявил Байден.

По мнению Байдена, США «должны быть лидером, подавая пример».

«Порядок передачи власти важен, — добавил он. — Но это будет полностью его решение и для меня оно не будет иметь никаких личных последствий. Но я думаю, что это было бы важно для страны».
# Политика
По материалам: eadaily.com

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