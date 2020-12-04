Байден сообщил, что хотел бы присутствия Трампа на своей инаугурации
Сегодня, 07:40 Лидия Мартынова
Избранный президент США Джозеф Байден считает, что присутствие на его инаугурации 20 января Дональда Трампа, проигравшего президентские выборы, было бы важным.
Такое мнение Байден выразил в интервью телекомпании CNN, отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что президент Дональд Трамп может не присутствовать на его инаугурации.
«Думаю, что это было бы важно с точки зрения того, что мы могли бы продемонстрировать завершение этого хаоса, который возник, что произошла мирная передача власти, соперничающие стороны стояли бы рядом, обменялись рукопожатием и двинулись дальше. Это было бы важным. Но я испытываю беспокойство не столько по поводу того, как все произошедшее скажется на внутренней политике, сколько по поводу того, в каком виде мы предстали перед остальным миром», заявил Байден.
По мнению Байдена, США «должны быть лидером, подавая пример».
«Порядок передачи власти важен, — добавил он. — Но это будет полностью его решение и для меня оно не будет иметь никаких личных последствий. Но я думаю, что это было бы важно для страны».
По материалам: eadaily.com