Директор разведки США назвал Китай главной угрозой

Алексей Вольцев

Китай представляет собой крупнейшую угрозу господству Америки в экономике, военной области и технологиях, а также демократии и свободе в мире за последние 75 лет. С таким утверждением выступил директор Национальной разведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф в авторской статье, опубликованной в четверг в газете The Wall Street Journal.

Рэтклифф напоминает, что имеет доступ к самому большому объему разведывательной информации по сравнению с любым членом правительства США. На основании этих разведданных глава нацразведки утверждает, что КНР «представляет собой крупнейшую угрозу Америке в настоящий момент и крупнейшую угрозу демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой войны».

«Разведывательные сведения четко показывают, что Китай намеревается доминировать над США и остальной планетой в экономической, военной и технологической областях. Многие крупные инициативы и ведущие компании Китая лишь маскируют действия Коммунистической партии Китая», — говорится в статье.

Автор приводит примеры ареста и суда в США китайских граждан по обвинению в промышленном, технологическом и научном шпионаже. Власти США оценивают урон от хищений Китаем американской интеллектуальной собственности в $ 500 млрд в год, пишет Рэтклифф. Он утверждает, что хищение военных технологий у США нацелено на то, чтобы превратить КНР в «ведущую военную державу мира». Глава нацразведки допускает, что над военнослужащими Народно-освободительной армии Китая устраиваются эксперименты «в надежде получить солдат с биологически более развитыми возможностями».

Рэтклифф упоминает попытки оказания косвенного влияния на членов Конгресса США, в избирательных округах которых расположены китайские предприятия, обеспечивающие американцев рабочими местами. Глава нацразведки, курирующий деятельность всех 16 американских разведывательных ведомств, сообщил, что перераспределил ресурсы в их бюджетах ($ 85 млрд в год) так, чтобы сосредоточить главное внимание на Китае.

«Пекин готовится к неограниченной по времени конфронтации с США», — утверждает автор статьи, называя это «вызовом, который случается только однажды в жизни одного поколения».

«О нашем поколении будут судить по его ответу на попытку Китая перекроить мир по своему подобию и стать доминирующей сверхдежавой вместо Америки», — подытожил Рэтклифф, повторив позицию Вашингтона относительно компании Huawei.