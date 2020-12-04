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Генералы карабахской войны: армянский военачальник выписан из больницы

Генералы карабахской войны: армянский военачальник выписан из больницы

Бывший командующий Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) генерал-лейтенант Джалал Арутюнян выписан из больницы. Об этом сообщили сегодня, 4 декабря, в пресс-службе Министерства обороны Армении.

«Экс-командующий Армией обороны продолжит лечение на дому», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в военном ведомстве затруднились ответить, когда Арутюнян сможет приступить к работе, так как ему требуется определённый реабилитационный период.

О ранении тогда ещё командующего Армией обороны НКР Джалала Арутюняна 27 октября сообщил президент республики Араик Арутюнян. В связи с ранением Арутюняна командующим карабахскими силами был назначен генерал-лейтенант Микаэл Арзуманян.

Как сообщало ИА Newstes, в ходе недавних боевых действий в зоне карабахского конфликта погиб заместитель командующего Армией обороны полковник Артур Саркисян.

По оценкам военных экспертов, последняя война в Карабахе отличалась высокими боевыми потерями в высшем и среднем звеньях офицерского корпуса НКР — известно множество случаев, когда вместе с младшими офицерами, сержантами и рядовыми непосредственное участие в боевых действиях принимали армянские генералы и полковники, плечом к плечу сражаясь рядом со своими подчинёнными.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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