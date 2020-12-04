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Готовили взрыв военкомата, банка и жилого квартала: в Житомире осудили местных жителей за подготовку терактов

Готовили взрыв военкомата, банка и жилого квартала: в Житомире осудили местных жителей за подготовку терактов

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Богунский районный суд Житомира приговорил двух местных жителей к 14 годам тюрьмы за подготовку ряда терактов в городе.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Правоохранители отметили, что речь идет о событиях 2014 года: тогда группа местных жителей, активные участники радикально настроенной группировки, готовила осуществление террористических актов в областном центре.

«Они планировали дестабилизировать ситуацию в регионе и „поддержать“ террористические организации „Л/ДНР“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ задокументировала причастность мужчин к подготовке пяти терактов.

Среди объектов, выбранных террористами, были банковские и государственные учреждения, военкомат и жилой квартал, где проживают семьи военнослужащих.

В то тревожное лето 2014 года были задержаны организатор группы и его сообщник, бывший десантника. У террористов были изъяты составляющие до пяти самодельных взрывных устройств с зарядами, взрывчатка общим весом 7,6 кг. Также у них были обнаружены детонаторы, часовые механизмы и химические компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

К настоящему моменту следствие завершилось, суд признал террористов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258−3, ч. 2 ст. 263−1, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 263−1, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 258−4 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в четверг, 3 декабря, Служба безопасности Украины проводила следственные действия в «Укрспецэкспорте», «Укроборонпроме» и одной иностранной структуре. Расследовалась возможная причастность должностных лиц к деятельности в интересах одной из стран Южной Азии и нанесению в результате этого ущерба обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Фото: СБУ

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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