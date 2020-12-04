«Грузинская мечта» может сама сформировать правительство

Лидия Мартынова

Центральная избирательная комиссия Грузии подвела окончательные итоги парламентских выборов в стране. Правящая партия «Грузинская мечта» получила в общей сложности 90 мандатов (60 по пропорциональной и 30 по мажоритарной) при необходимых 76 для единоличного формирования парламентского большинства и утверждения правительства.

По итоговому протоколу ЦИК, общее количество избирателей на выборах в парламент Грузии десятого созыва составило 3 511 853 человека, явка на пропорциональных выборах составила 1 992 891 человек (или 56,11%). Во втором туре явка на выборах в 17 мажоритарных одномандатных округах составила 562 664 человек (или 26,29%).

Согласно окончательным данным ЦИК, на парламентских выборах по пропорциональной модели избирательный барьер (в 1%) преодолели двять политических субъектов: партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» — 48,22% (928 004 голоса) и 60 мандатов, блок «Единое национальное движение — Объединенная оппозиция Сила в единстве — 27,18% (523 127 голосов) и 36 мандатов, партия «Европейская Грузия — Движение за свободу» — 3,79% (72 986 голосов) и 5 мандатов, партия «Лело — Мамука Хазарадзе» — 3,15% (60 712 голосов) и 4 мандата, блок «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели» — 3,15% (60 671 голос) и 4 мандата, партия «Альянс патриотов Грузии» — 3,14% (60 480 голосов) и 4 мандата, партия «Гирчи» — 2,89% (55 598 голосов) и 4 мандата, партия «Граждане» — 1,33% (25 508 голосов) и 2 мандата, партия «Лейбористская партия Грузии» — 1,00% (19 314 голосов) и 1 мандат.

Что касается выборов по мажоритарной системе, во всех 30 одномандатных округах победили кандидаты от партии «Грузинская мечта» (13 кандидатов победили в первом туре, оставшиеся 17 — во втором).

ИА Newstes сообщало, что выборы в парламент Грузии десятого созыва состоялись в два тура 31 октября и 21 ноября (в 17 одномандатных округах) соответственно. Из 48 политических партий и двух блоков в парламент прошли девять. После первого тура голосования основной оппонент партии власти блок «Сила в единстве» (ядро политического субъекта составляла партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение»), чьи кандидаты вышли во второй тур, так же, как и поддерживающие их лидеры других оппозиционных партий бойкотировали голосование 21 ноября. Они призвали своих сторонников игнорировать голосование, назвав его фарсом. В оппозиции заявили о массовых нарушениях и фальсификациях результатов голосования и не признали легитимность первого тура выборов.

Чтобы найти выход из кризиса, возникшего из-за непризнания результатов выборов, при посредничестве посла США Келли Дегнан и главы представительства ЕС в Грузии Карла Харцеля 12 и 14 ноября состоялись переговоры представителей всех партий, прошедших в новый парламент. По итогам двух раундов встреч сторонам не удалось достичь компромисса. Власти категорически отказываются проводить досрочные выборы, а оппозиция исключает участие в работе парламента. Третий раунд переговоров властей и оппозиции намечен на текущей неделе.