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«Кернес не успевает»: у мэра Харькова ответили по поводу его присутствия на сессиях

«Кернес не успевает»: у мэра Харькова ответили по поводу его присутствия на сессиях

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Мэр Харькова Геннадий Кернес может не успеть на первую сессию горсовета, которую местный терризбиком назначил на 9 декабря, однако эту дату могут еще изменить.

«С нами никто эту дату не обсуждал. Это решение избирательной комиссии. Мы планировали, что сессия состоится ближе к 20 декабря. А на 9 он точно не успевает, я так понимаю», — цитирует «Украинская правда» директора Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрия Сидоренко.

Издание, ссылаясь на собственные источники, также сообщает, что первое заседание новоизбранного горсовета могут перенести на неделю. Не исключено, что решение об этом будет принято вечером в пятницу, 4 декабря.

Напомним, что недавно харьковский горсовет утвердил изменения в регламент своей работы. Так, первую сессию нового городского совета Харькова, а также выборы секретаря разрешили проводить без присяги мэра. Видимо, таким образом решили подстраховаться на тот случай, если Кернес не сможет вернутся до дня заседания, которое, по закону, должно состояться до 20 декабря.

Фото с сайта горсовета Харькова.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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