МВД Южной Осетии задержало брата Инала Джабиева
МВД Южной Осетии задержало брата-близнеца умершего после избиений сотрудниками правоохранительных органов Инала Джабиева, Ацамаза.
Как передает «Основа», он направлялся в Цхинвал из Владикавказа и был задержан после пересечения границы России и Южной Осетии. Об аресте стало известно из слов мамы Джабиевых.
Как сообщало ИА Newstes, вечером 4 декабря родные Инала Джабиева, умершего после избиений сотрудниками правоохранительных органов 28 августа, вышли на акцию протеста. На площади в центре Цхинвала собрались около 20 человек с требованием отставки генпрокурора Урузмага Джагаева.
Под надзором генпрокурора проходило расследование покушения на убийство экс-главы МВД Игоря Наниева, по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан Инал Джабиев и в течение четырех дней подвергался избиениям. Теперь смерть Джабиева также расследуется под надзором Джагаева.
Накануне Сотиева заявила о необъективном расследовании и появлении странного заключения судмедэкспертизы. Она объявила о начале бессрочной акции протеста.
В ответ МВД и Генпрокуратура распространили заявления об административной и уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях.