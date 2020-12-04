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МВД Южной Осетии задержало брата Инала Джабиева

МВД Южной Осетии задержало брата Инала Джабиева

МВД Южной Осетии задержало брата-близнеца умершего после избиений сотрудниками правоохранительных органов Инала Джабиева, Ацамаза.

Как передает «Основа», он направлялся в Цхинвал из Владикавказа и был задержан после пересечения границы России и Южной Осетии. Об аресте стало известно из слов мамы Джабиевых.

«Сейчас его везут в МВД, и мы тоже пойдем туда. У меня не было никаких плохих предчувствий и по поводу Инала. Думала, что они могут с ним сделать, он ни в чем не виноват. Но они его убили, и теперь я боюсь и за Ацамаза», — сказала она.

Как сообщало ИА Newstes, вечером 4 декабря родные Инала Джабиева, умершего после избиений сотрудниками правоохранительных органов 28 августа, вышли на акцию протеста. На площади в центре Цхинвала собрались около 20 человек с требованием отставки генпрокурора Урузмага Джагаева.

Под надзором генпрокурора проходило расследование покушения на убийство экс-главы МВД Игоря Наниева, по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан Инал Джабиев и в течение четырех дней подвергался избиениям. Теперь смерть Джабиева также расследуется под надзором Джагаева.

«Мы вышли на акцию протеста от безысходности. Мы не видим правового русла в расследовании дела. Прошло три месяца, но никаких результатов пока нет. Мы будем тут, пока не добьемся справедливости», — заявила жена Инала Джабиева Оксана Сотиева.

Накануне Сотиева заявила о необъективном расследовании и появлении странного заключения судмедэкспертизы. Она объявила о начале бессрочной акции протеста.

В ответ МВД и Генпрокуратура распространили заявления об административной и уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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МВД Южной Осетии задержало брата Инала Джабиева
МВД Южной Осетии задержало брата Инала Джабиева

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