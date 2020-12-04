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Российские журналисты задержаны в Стамбуле

Российские журналисты задержаны в Стамбуле

Журналисты российского телеканала НТВ были задержаны в Стамбуле из-за отсутствия аккредитации. Об этом сообщил сегодня, 4 декабря, ТАСС источник в МИД Турции.

«Они были задержаны сотрудниками полиции в тот момент, когда вели съемку. В ходе проверки выяснилось, что у них не было какого-либо разрешения на съемку», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции задержали журналистов недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) турецкая компания Baykar Savunma.

В МИД Турции при этом добавили, что не располагают информацией, в какой полицейский участок были доставлены сотрудники НТВ.

В МИД РФ в свою очередь проинформировали, что российские журналисты, находящиеся в Стамбуле, с 3 декабря перестали выходить на связь. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что «в последний раз полноценный контакт с ними был в минувший четверг, в ходе которого россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то везут».

Ранее в НТВ заявили, что их сотрудники перестали выходить на связь после того, как сообщили редакции о своём задержании полицейскими в пригороде Стамбула.

Посольство России в Турции и генконсульство РФ в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, и проясняют информацию о произошедшем.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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