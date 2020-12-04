Русские журналисты рассказали, как их «прессует» латвийская спецслужба

Алексей Вольцев

Латвийский журналист Андрей Яковлев, которого вчера временно задержали сотрудники Службы госбезопасности Латвии, рассказал об общении с сотрудниками спецслужбы.

По словам Яковлева, представители СГБ провели у него дома и в офисе обыск с изъятием всевозможных устройств и носителей. «Пришлось заехать и в СГБ на первый допрос. Общение заняло полный рабочий день — 8 часов. Поскольку я дал полагающуюся в таких случаях подписку о неразглашении сведений, полученных в ходе предварительного следствия, деталей, естественно, не сообщаю, но о самом факте обыска сообщать могу. И раз уж так получилось, хочу здесь поделиться тем, что мне известно давно и о чём я рассказывал многим в частных беседах. Несколько месяцев назад мне пришла бумага из СГБ, где сообщалось о возбуждении уголовного процесса по статье 84 (1), связанной с нарушением латвийских и международных санкций. Нарушением санкций ЕС является, например, товарно-денежные отношения с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися в санкционном списке. До четырёх лет лишения свободы, между прочим», — пишет Яковлев в соцсети Facebook.

«В письме, пришедшем из СГБ было написано, что МИА „Россия сегодня“, с которым, как утверждалось в послании, у меня случилось некоторое сотрудничество, возглавляет Дмитрий Киселёв. А он как физическое лицо находится под санкциями. У меня тогда сразу возник вопрос: а что, государственное российское информационного агентство находится в санкционном списке? Нет, разумеется. Но, видимо, желание зачистить информационное пространство и добиться единомыслия в Латвии сильнее стремления считаться правовым государством. СГБ провела обыски и у других моих коллег-журналистов. Что касается сотрудников СГБ, которые проводили обыск, то вели они себя вежливо, корректно, строго соблюдая масочный режим. Если что — при встрече на улице никого не узнаю. Единственное, что удивило: почему сотрудник за рулём бусика, на котором меня перевозили, обращался ко мне на „ты“. Он был раза в два младше меня. Господин Нормунд Межвиетс, займитесь воспитанием личного состава!», — призывает журналист.

Журналистка Алла Березовская, которую тоже задержали накануне, объявила, что она уже на свободе. Как она рассказала, ее задержали по тому же обвинению — «нарушение санкций ЕС против России». По ее словам, все шло «по уже отработанной процедуре» — тщательный обыск дома «в поисках нарушенных санкций» на несколько часов.

«Но, в принципе, все проходило в корректной форме, если бы не резко подскочившее давление — 176 на 114 и пульс 132… Но особенно мучительно было оставаться без средств связи. Не понимаю, почему меня оставили на десерт и приехали на ночь глядя? Я предложила им встретиться утром при свете дня в хорошо нам знакомом доме, но увы — против процедуры не попрешь! Мне предстояла долгая дорога из Юрмалы по празднично украшенной Риге… Как я поняла со слов следователя, я тоже теперь подозреваемая по 84 статье — нарушение режима санкций ЕС. Как можно судить музыканта за музыку? Поэта за стихи? Журналиста — за статьи? В европейской стране… В 21-м веке?.. Оказывается, в Латвии можно. Ну что ж, видимо, придется пройти через это. На войне — как на войне, и в плен берут, и трофеи прихватывают. Спасибо друзья выручили — дали старенький компьютер. Надеюсь, мрачные времена пройдут. И мы опять будем жить в демократичной, свободной и процветающей Латвии, где людей не тащат по беспределу в „гестапо“, где на деле, а не на словах уважают права человека и его взгляды!», — пишет Березовская.

Напомним, в четверг, 3 декабря, стало известно о том, что сотрудники Службы государственной безопасности Латвии провели обыски у шести русскоязычных журналистов, в том числе сотрудничающих с порталами BaltNews и «Sputnik Латвия». Подверглись обыску и были задержаны: Андрей Яковлев, Владимир Линдерман, Андрей Солопенко и Алла Березовская. Имена двух других задержанных пока не известны. Им предъявлены обвинения по статье 84 Уголовного закона Латвии — о «нарушении режима санкций Евросоюза», взяты подписки о невыезде. Обвиняемым по 84 статье может грозить наказание — от штрафа до тюремного заключения.

В Департаменте информации и печати МИД России в связи с этим заявили, что расценивают агрессивные действия Службы государственной безопасности Латвии, как вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений.

«Ссылка на нарушение коллективом „Sputnik Латвия“ режима „санкций“ Европейского Союза категорически неприемлема. Данные рестрикции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА „Россия сегодня“ Д. К. Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Одновременно была учинена расправа над русскоязычными журналистами информагентства BaltNews и рядом общественных деятелей Латвии. Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений. Вопрос будет поднят на площадке СМИД ОБСЕ. Надеемся также, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и в ходе своей дальнейшей работы укажет Латвии на неприемлемость подобных нападок на СМИ, а также на необходимость выполнения международных обязательств в области обеспечения свободы слова. Рассчитываем на адекватную оценку и со стороны ЕС», — отметили в министерстве иностранных дел России.

Латвийский оппозиционный активист Илья Козырев, который ранее сам подвергся преследованию со стороны СГБ, пишет, что после уничтожения русского образования, которое прошло неожиданно легко, перед правящими стоит задача окончательного избавления от всех признаков русского присутствия.

«Уничтожение латвийской русской прессы идёт вполне успешно — Первый Балтийский канал зачищен, прочие СМИ влачит жалкое существование в условиях сокращения слушателейзрителейчитателей (а значит и доходов), постепенно умирая. А чтобы ускорить этот процесс, правящие латыши намерены принять закон о запрете политической рекламы на русском языке — чтобы добить местную русскую прессу, лишив их доходов от политической рекламы. Однако у правящих латышей всегда была трудноизвлекаемая заноза — российские мультимедийные порталы, ориентированные на Латвию. Ведь они от латвийских денег не зависят, потому что живут на российском бюджете. Теперь правящие латыши пытаются уничтожить Baltnews и „Sputnik Латвия“ по эстонскому примеру — под предлогом борьбы с уклонениями от санкционного режима. Ведь под европейские санкции попал Дмитрий Киселёв, один из топ-менеджеров МИА „Россия Сегодня“, чьими подразделениями Baltnews и Sputnik являются. А это означает, по мысли правящих латышей, что любое сотрудничество жителей Латвии с Baltnews и Sputnik является нарушением европейских и латвийских санкционных законов. И это, как ни странно, очень хорошо. Дело в том, что эстонская госбезопасность успешно добилась парализации Baltnews и Sputnik Эстонии, оказывая давление на местных работников этих порталов, блокируя им счета, угрожая уголовным преследованием и т. п. — но так и не начав такого преследования. Тогда как латышская госбезопасность сразу пошла с козырей», — пишет Козырев.

А значит, по его словам, дело должно закончиться судом. «И в суде у латышской госбезопасности будут очень серьёзные проблемы — им придётся доказать, что санкции против лично Киселёва означают санкции и против „Россия Сегодня“, и против дочерних Baltnews и Sputnik. А это будет очень затруднительно, мягко говоря. То есть я вполне верю, что латышская госбезопасность выиграет суд первой инстанции. Но победа во второй или высшей инстанции весьма сомнительна — как минимум потому, что эти инстанции вряд ли захотят марать свою репутацию в деле, очевидно (и очень громко) проигрышном в Европейском суде по правам человека. А все нынешние обвиняемые вполне имеют возможность — и, уверен, желание — чтобы довести дело до победного конца. При материальной поддержке работодателей, разумеется. А проигрыш в суде Латвии будет плохим примером и для Эстонии — плохим для наших противников, конечно. Уверен, что правящие латыши всё это понимают. Поэтому сильно сомневаюсь, что дело вообще дойдёт до суда. Просто расследование будет длиться как можно дольше — минимум до парламентских выборов 2022 года. Те, у кого взяли подписку о невыезде, будут невыездными максимально возможный по закону срок — но во время пандемии это не особо важно. На всех фигурантов будет оказываться разного рода давление с целью заставить их разорвать сотрудничество с Baltnews и Sputnik. Но в целом прогноз благоприятный. Правящие латыши обречены в этом деле потерпеть унизительное поражение. При наличии должной стойкости фигурантов дела — и если российские работодатели не бросят своих сотрудников в беде», — заключает Козырев.