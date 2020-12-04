США введет санкции против Турции за покупку российских С-400

Влада Некрасова

Проект оборонного бюджета США предлагает санкции по покупке Турцией российских ЗРК С-400, говорится в документе.

«Не позднее чем через 30 дней с момента вступления в силу настоящего закона президент должен ввести пять или более санкций», — говорится в законопроекте.

Санкции должны быть направлены против турецких чиновников, участвовавших в покупке С-400.

Планируется также объявить, что покупка российских ЗРК Анкарой является «существенной транзакцией», которая влечет за собой санкции согласно определению санкционного закона CAATSA.