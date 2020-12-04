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Суд вынес приговор виновнику нашумевшего ДТП под Киевом, унесшего жизни четырех человек

Суд вынес приговор виновнику нашумевшего ДТП под Киевом, унесшего жизни четырех человек

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Водителя автомобиля Mercedes Антона Ж., спровоцировавшего смертельное ДТП в Козине, приговорили к десяти годам тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Решение вынес Голосеевский районный суд Киева, сообщили в столичной полиции.

Напомним, авария случилась летом этого года на Столичном шоссе. Водитель Mercedes, не справившись с управлением, совершил столкновения с другим авто, которое двигалось в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai.

В результате аварии погибла почти вся семья- родители и двое детей. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть трех пассажиров на месте ДТП. Четвертый пострадавший, 14-летний мальчик, от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Выжил только один мальчик.

Следователи установили, что 39-летний водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Как выяснилось во время следствия, Антон Ж. ранее уже был судим за ДТП со смертельным исходом, а также семь раз привлекался к админответственности за вождение в пьяном виде.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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