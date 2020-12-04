Убивают котят и отрезают им лапы: под Одессой орудует банда нелюдей-садистов

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Одесской области, где весной мужчина заковал кота в цепь с острыми крюками и волочил по земле, зафиксирован новый случай зверского отношения к животным: в городе Измаил неизвестные убивают кошек и отрезают им лапы.

Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы, которые утверждают, что происходящее уже носит системный характер, пишет УНИАН.

«Внимание, в Измаиле вновь орудует маньяк или группа нелюдей, которые зверски убивают животных. Недавно зоозащитники обнаружили изувеченные трупы маленьких котят на улице Репина, ближе к проспекту Суворова и на следующий день, вновь на Ивана Франко — котята со вспоротыми животиками и отрезанными лапками», — говорится в сообщении.

В частности, одна из местных жительниц написала, что выпустила кошку ночью на улицу (животное попросилось в туалет), а утром нашла ее возле своего дома убитой, без всех четырех конечностей.

Местные жители обратились в полицию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Харькове бабушка издевалась над котенком, а внучка выложила видео в сеть.

Фото: УНИАН