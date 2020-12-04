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В Минздраве оценили возможность введения жесткого карантина в декабре

В Минздраве оценили возможность введения жесткого карантина в декабре

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Заявивший об успехе карантина выходного дня министр здравоохранения Максим Степанов в то же время сомневается в том, что в стране до конца декабря может быть введет жесткий карантин.

Об этом заявил в эфире телеканала «Эспрессо».

«С точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины сейчас я могу сказать, что мы вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря», — отметил Степанов.

В этом глава медицинского ведомства не согласен с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым, который ранее заявлял, что жесткий карантин в стране будет введет в декабре в любом случае.

Также глава Минздрава прокомментировал высказывавшиеся различными экспертами мнения о в том, что официальная статистика министерства по случаям коронавируса в Украине соответствует действительности.

По его словам, в Минздраве дают точную картину по случаям заболевания COVID-19 в Украине, но не учитывают бессимптомных больных, в также не вносят людей, у которых был ложноотрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«По официальной статистике: 30% людей, которые болеют, получат ложный результат теста. И этих людей в статистике не учитывают. Конечно, людей, которые болеют больше», — пояснил он.

Степанов добавил, что в регионах есть проблема с очередями людей, которые ожидают результата теста, но эту проблему пытаются решить.

Напомним, по данным Минздрава, коронавирусом уже переболели уже почти 3% украинцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро четверга, 03 декабря, в Украине подтверждены 772 760 случаев заболевания COVID-19, из них 12960 летальных, 384 426 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 14496 новых случаев заражения.

Фото: rbc.ru

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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