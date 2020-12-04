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Женщина бросилась под электричку под Киевом: жуткие кадры

Женщина бросилась под электричку под Киевом: жуткие кадры

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть попали кадры чрезвычайного происшествия под Киевом — в Боярке молодая женщина бросилась под электричку.

По информации «Киев сегодня», машинист электрички успел применить экстренное торможение, однако все же задел женщину. Тем не менее, она осталась жива.

Как кадрах видно, как женщина бежит к переезду через железнодорожные пути, к которому подъезжает состав. В последний момент она чуть замедляется, и электричка лишь задевает ее.

Пострадавшая падает возле переезда, к ней на помощь бросается водитель автомобиля, который стоял перед шлагбаумом и ждал, пока пройдет электричка.


О причине, толкнувшей женщину на такой шаг, пока что ничего не известно.

Ранее в Полтаве на железной дороге погиб 22-летний парень. Он залез на товарный вагон, где «зацепера» ударило током. Молодой человек погиб на глазах у друга.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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