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Будут праздновать Новый год в Берлине? Жена Кернеса показала елку

Будут праздновать Новый год в Берлине? Жена Кернеса показала елку

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Пока сын Геннадия Кернеса обещает, что отец вернется в Украину 29 декабря, жена Оксана Гайсинская как бы намекает, что на праздники придется задержаться в Берлине. В Instagram супруга Кернеса поделилась фотографией наряженной елки у Бранденбургских ворот в столице Германии.

Напомним, с сентября Геннадий Кернес лечится в берлинской клинике «Шарите» от последствий COVID-19. Кернеса ждут на первой сессии Харьковского горсовета, где политику предстоит принять присягу мэра. Заседание предварительно назначено на 9 декабря. Семья Кернеса предупредила, что к этой дате политик может и не успеть вернуться в Украину.

Фото oksanag2406/Instagram

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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