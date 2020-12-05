Бывшего сенатора Дерева отпустили из СИЗО

Анастасия Иванова

Октябрьский районный суд Ставрополя изменил меру пресечения для экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерев с ареста на подписку о невыезде . В начале октября его задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Суд арестовал Дерева на два месяца.

Следственный комитет России ранее расследовал дело в отношении бывшего сенатора и его шестерых предполагаемых подельников. Все они обвинялись в хищении из бюджета в 2006—2010 годах более 110 млн рублей путем незаконного возмещения НДС. Дерева следствие считает организатором махинаций.

Другие шесть фигурантов дела — Белла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова — находятся под подпиской о невыезде.

Уголовное дело в отношении Дерева было возбуждено по статье «Мошенничество» в феврале 2012 года. В марте 2018 года он был в первый раз арестован и вину не признал. 1 марта 2019 года суд освободил Дерева из СИЗО в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. 10 марта этого года Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации.