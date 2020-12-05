Латвия останавливает регулярные пассажирские перевозки в Литву из-за ковида

Анастасия Иванова

Латвия запрещает регулярные пассажирские перевозки в те страны Евросоюза, где кумулятивная заболеваемость вдвое превышает средний уровень по ЕС. С понедельника регулярные пассажирские перевозки будут запрещены в Литву, Андорру, Люксембург, Хорватию и Сан-Марино, пишет Delfi.lv.

Средняя кумулятивная заболеваемость в Евросоюзе снизилась до 506,9 случаев на 100 000 человек. Соответственно, из Латвии нельзя поехать регулярным рейсом в те страны, где она выше 1013,8 случаев на 100 000 человек.

Самоизоляцию нужно соблюдать, возвращаясь из тех стран, где она выше 50 случаев на 100 000 человек. Ниже заболеваемость только в Ватикане, хотя на прошлой неделе в список входила еще и Исландия.

Из стран за пределами ЕС и Европейской экономической зоны в Латвию можно свободно, без последующей самоизоляции, въезжать из Японии, Руанды, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда и Сингапура. На прошлой неделе в список входил еще и Уругвай.

В Латвии совокупный показатель заболеваемости Covid-19 достиг 395,1 случая на 100 тыс. жителей, что больше, чем в ряде других стран Европы. Например, в Испании этот показатель опустился до 286,2 случая на 100 тыс. жителей, во Франции — до 255,2 случая. В Великобритании двухнедельный совокупный показатель заболеваемости также меньше, чем в Латвии. Он составляет 331,4 случая на 100 тыс. жителей. Кроме того, ниже, чем в Латвии, совокупный показатель заболеваемости Covid-19 сейчас в Германии, Греции, Норвегии, Ирландии, Эстонии, Финляндии и Бельгии, где до недавнего времени было так много больных, что стране пришлось обратиться к Германии за помощью в лечении наиболее тяжелых из них.

В свою очередь большая, чем в Латвии, заболеваемость новым коронавирусом на сегодняшний день зафиксирована в некоторых странах Центральной Европы, включая Чехию, Австрию, Словению и Венгрию, а также в некоторых странах Южной и Северной Европы, в том числе в Литве, где совокупный показатель заболеваемости является одним из наиболее высоких по всей Европе и составляет 1041,1 случая на 100 тыс. жителей.