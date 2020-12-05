На Украине разразился скандал из-за вручения медалей «75 лет Победы»

Алексей Вольцев

В Днепропетровской области Украины ветеранам города Новомосковска были вручены медали в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне от имени президента России Владимира Путина.

Как сообщает местный 11 канал, награды получили 15 ветеранов. Почти никто из них никакого недовольства по этому поводу не высказал, однако без скандала все же не обошлось.

Его инициатором стала дочь 95-летнего Василия Волошко, которая из-за болезни своего отца-ветерана явилась получать награду вместо него.

«Свидомая» Любовь Волошко заявила, что «ее возмущению не было предела», поскольку сам факт вручения юбилейной медали в честь 75-летия Победы, по ее мнению, является «преступлением против государства».

При этом она заявила, что не станет даже сообщать отцу о получении награды от Путина, поскольку сам он якобы является «заядлым патриотом», который поддерживает украинскую армию.

Дочь ветерана также пригрозила, что от имени родственников обратится в Службу безопасности Украины (СБУ) для «выяснения всех обстоятельств этого награждения».

Между тем, в Новомосковском совете ветеранов возмущения женщины не разделяют. Председатель этого совета ветеранов Михаил Горбов рассказал телеканалу, что такие награды получили еще 14 ветеранов города.

А сами медали были получены от областного совета ветеранов Харькова. При этом Горбов отметил, что все получившие медали были очень довольны наградами.

«Кроме одного. Даже не одного, а его дочери, он даже не знает о медали. Если бы узнал, он бы помолодел на пару-тройку лет», — заключил глава совета ветеранов.

Впрочем, обращение «патриотки» в Службу безопасности Украины может «аукнуться» совету ветеранов Новомосковска реальными неприятностями.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в июле СБУ изъяла 50 юбилейных медалей в честь 75-летия Победы у украинской делегации, возвращавшейся из Белгородской области.

В делегации были в том числе 90-летний ветеран Великой Отечественной войны и бывший заместитель гендиректора Харьковского завода имени Малышева Михаил Исаев.