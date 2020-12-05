Оппозиция в Ереване призвала Пашиняна уйти мирно и не доводить «до греха»

Анастасия Иванова

На площади Свободы в Ереване сторонники оппозиции вышли на многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Несколько тысяч протестующих направились шествием к летней резиденции премьер-министра. С соответствующим призывом на площади Свободы обратился к участникам акции представитель АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) Гегам Манукян.

«Мы сегодня провозглашаем новый лозунг: „Армения без предателя Никола“», — заявил он.

Активисты решили озвучить требования отставки правительства Армении во главе с Николом Пашиняном возле резиденции самого премьера. Манукян предположил, что в субботний день Пашинян будет там.

«Мы двинемся по проспекту Баграмяна, через улицу Прошяна к резиденции», — призвал он своих сторонников.

Повинуясь этому призыву, активисты двинулись к резиденции, скандируя «Армения без Никола», «Никол — предатель».

Таким образом, акция протеста в центре Еревана плавно перешла в шествие с зажиганием разноцветных фаеров, сложившихся в армянский триколор.

Перед тем как началось данное шествие перед собравшимися также выступил лидер оппозиционной партии «Отечество», экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян.

Он также поддержал идею отстранения Пашиняна от власти, объявив, что считает его политическим трупом.

«На данный момент в кресле премьера сидит политический труп, который является по сути фейком», — сказал Ванецян.

По его словам, Пашинян построил виртуальную страну без границ, которой правил. Он применил этот принцип «нет границ — нечего защищать» к реальной Армении, что привело к сдаче территорий Карабаха.

Однако самым непримиримым стало выступление на митинге кандидата в премьер-министры Армении от оппозиции Вазгена Манукяна. Он заявил, что если Никол Пашинян не уйдет добровольно, то его вынудят это сделать.

«Пашинян должен понять, что это движение — шанс уйти цивилизовано. Если движение проиграет, то разъяренный народ растерзает его. Он уйдет в любом случае», — приводит слова Манукяна агентство «Sputnik».

Манукян отметил необходимость формирования временного правительства, которое должно добиться пересмотра трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

«Мы никогда не смиримся с этим заявлением, но оно де-факто сейчас действует. Мы не можем отказаться от него, поскольку это будет означать возобновление войны с Турцией и Азербайджаном, а также будет рассматриваться как шаг против российских миротворческих сил, размещенных в Карабахе. Мы сейчас не в состоянии пойти на это, но заявление составлено неряшливо, там есть множество пробелов, новое правительство должно уточнить все нюансы и решить вопросы в выгодном для нас ключе», — считает кандидат в премьеры.

Манукян считает одной из важнейших задач восстановление боеспособности армии. В этом контексте он подчеркнул важность налаживания отношений с Россией. Он подчеркнул, что интересы Армении и России в регионе совпадают, чего не скажешь об интересах России и Турции.

Напомним, 17 оппозиционных партий с 10 ноября проводят митинги в Ереване, настаивая на уходе премьера Никола Пашиняна после подписания договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

По условиям документа, большая часть карабахских территорий перешла под контроль Баку. Такой исход не устроил армянских граждан, они считают это капитуляцией и возлагают ответственность за случившееся, а также за экономические и социальные проблемы республики на премьер-министра страны.

Как сообщало ИА Newstes, ранее бывший президент Армении Роберт Кочарян обвинил премьер-министра страны Никола Пашиняна в том, что он своими неосторожными действиями и заявлениями сделал всё, чтобы приблизить войну в Карабахе.