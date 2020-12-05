Оппозиция в Ереване призвала Пашиняна уйти мирно и не доводить «до греха»
На площади Свободы в Ереване сторонники оппозиции вышли на многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Несколько тысяч протестующих направились шествием к летней резиденции премьер-министра. С соответствующим призывом на площади Свободы обратился к участникам акции представитель АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) Гегам Манукян.
Активисты решили озвучить требования отставки правительства Армении во главе с Николом Пашиняном возле резиденции самого премьера. Манукян предположил, что в субботний день Пашинян будет там.
Повинуясь этому призыву, активисты двинулись к резиденции, скандируя «Армения без Никола», «Никол — предатель».
Таким образом, акция протеста в центре Еревана плавно перешла в шествие с зажиганием разноцветных фаеров, сложившихся в армянский триколор.
Перед тем как началось данное шествие перед собравшимися также выступил лидер оппозиционной партии «Отечество», экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян.
Он также поддержал идею отстранения Пашиняна от власти, объявив, что считает его политическим трупом.
По его словам, Пашинян построил виртуальную страну без границ, которой правил. Он применил этот принцип «нет границ — нечего защищать» к реальной Армении, что привело к сдаче территорий Карабаха.
Однако самым непримиримым стало выступление на митинге кандидата в премьер-министры Армении от оппозиции Вазгена Манукяна. Он заявил, что если Никол Пашинян не уйдет добровольно, то его вынудят это сделать.
Манукян отметил необходимость формирования временного правительства, которое должно добиться пересмотра трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.
Манукян считает одной из важнейших задач восстановление боеспособности армии. В этом контексте он подчеркнул важность налаживания отношений с Россией. Он подчеркнул, что интересы Армении и России в регионе совпадают, чего не скажешь об интересах России и Турции.
Напомним, 17 оппозиционных партий с 10 ноября проводят митинги в Ереване, настаивая на уходе премьера Никола Пашиняна после подписания договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
По условиям документа, большая часть карабахских территорий перешла под контроль Баку. Такой исход не устроил армянских граждан, они считают это капитуляцией и возлагают ответственность за случившееся, а также за экономические и социальные проблемы республики на премьер-министра страны.
Как сообщало ИА Newstes, ранее бывший президент Армении Роберт Кочарян обвинил премьер-министра страны Никола Пашиняна в том, что он своими неосторожными действиями и заявлениями сделал всё, чтобы приблизить войну в Карабахе.