Пашиняну донесли глас народа: армянскому премьеру предъявили ультиматум

Алексей Вольцев

Армянская оппозиция, которая провела сегодня, 5 декабря, многотысячный митинг и шествие к резиденции премьер-министра Никола Пашиняна с требованием отставки главы правительства под конец субботних акций протеста выдвинула ультиматум нынешнему руководителю республики. Оппоненты Пашиняна потребовали от него подать в отставку до полудня 8 декабря.

«Мы будем обсуждать два вопроса — день и час ухода Пашиняна, а также предоставление гарантий в том, что народ не предпримет физической расправы над ним», — заявил перед митингующими представитель партии АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

По его словам, если до указанного срока премьер и его команда не уйдут, то по всей Армении начнутся акции гражданского неповиновения.

Оппозиция, по словам её лидеров, специально озвучила требование возле резиденции главы правительства, «чтобы он услышал глас народа».

«Если не уйдёт до вторника, то мы сами его отстраним, и точка», — заключил Сагателян.

Как сообщало ИА Newstes, несколько тысяч протестующих в Ереване после митинга на площади Свободы направились шествием к резиденции премьер-министра. Протестующие шли с огромным армянским триколором. Граждане скандировали: «Армения без Никола» и «Никол — предатель».

Примечательно, что в Армении до сих пор действует режим военного положения, введённый 27 сентября в связи с началом боевых действий в зоне карабахского конфликта. Однако полиция не предпринимает никаких действий по разгону митингующих.

Напомним, последние недели ряд оппозиционных партий проводят в Ереване митинги с требованием сложения Николом Пашиняном полномочий главы кабмина, формирования переходного правительства и проведения досрочных парламентских выборов после истечения определённого периода стабилизации в стране. Сегодня в Ереване оппозиция собрала общегосударственный митинг с главным требованием — отставка Пашиняна.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», высказалась за пересмотр соглашения, потребовала незамедлительной отставки главы правительства и объявила о формировании «Комитета национального спасения».