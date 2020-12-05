Пропавший в Киеве известный музыкант найден убитым

Алексей Вольцев

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В пятницу, 4 декабря, в Борисполе, в одном из гаражных кооперативов обнаружили тело пропавшего несколько дней назад известного музыканта и аранжировщика Александра Деревянко, сообщает «Страна».

На теле были следы насильственной смерти. Предположительно, мужчину задушили.

Информированный источник в МВД сообщил изданию, что по горячим следам полиция задержала двоих парней, один из которых арендовал гараж, в котором нашли тело. Позже выяснилось, что он также брал уроки игры на гитаре у Деревянко.

Правоохранители предполагают, что парни втерлись в доверие к музыканту под видом желающих брать уроки. Целью преступников была квартира музыканта, которую они намеревались продать, подделав документы.

Предположительно, они задушили Деревянко в собственной квартире, вывезли труп и спрятали в гараже в Борисполе.

За совершенное задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Известно, что незадолго до смерти музыкант попал в 15-ю больницу столицы. У него была разбита губа, врачи также подозревали черепно-мозговую травму.

После больницы его больше не видели живым. Телефоны Александра не отвечали в течение недели. По словам друзей музыканта, в его двери была найдена записка (якобы написанная его рукой) о том, что он уехал в командировку. Вероятнее всего, записку подделали убийцы, чтобы запутать следствие.

65-летний Александр Деревянко работал со многими украинскими звездами, включая Тину Кароль.

Напомним, в сентябре в Киеве был убит известный активист Александр Карасев. А минувшим летом правоохранители вычислили банду, которая занималась вооруженными ограблениями в столице и пригороде.

Фото strana.ua/