Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пропавший в Киеве известный музыкант найден убитым

Пропавший в Киеве известный музыкант найден убитым

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В пятницу, 4 декабря, в Борисполе, в одном из гаражных кооперативов обнаружили тело пропавшего несколько дней назад известного музыканта и аранжировщика Александра Деревянко, сообщает «Страна».

На теле были следы насильственной смерти. Предположительно, мужчину задушили.

Информированный источник в МВД сообщил изданию, что по горячим следам полиция задержала двоих парней, один из которых арендовал гараж, в котором нашли тело. Позже выяснилось, что он также брал уроки игры на гитаре у Деревянко.

Правоохранители предполагают, что парни втерлись в доверие к музыканту под видом желающих брать уроки. Целью преступников была квартира музыканта, которую они намеревались продать, подделав документы.

Предположительно, они задушили Деревянко в собственной квартире, вывезли труп и спрятали в гараже в Борисполе.

За совершенное задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Известно, что незадолго до смерти музыкант попал в 15-ю больницу столицы. У него была разбита губа, врачи также подозревали черепно-мозговую травму.

После больницы его больше не видели живым. Телефоны Александра не отвечали в течение недели. По словам друзей музыканта, в его двери была найдена записка (якобы написанная его рукой) о том, что он уехал в командировку. Вероятнее всего, записку подделали убийцы, чтобы запутать следствие.

65-летний Александр Деревянко работал со многими украинскими звездами, включая Тину Кароль.

Напомним, в сентябре в Киеве был убит известный активист Александр Карасев. А минувшим летом правоохранители вычислили банду, которая занималась вооруженными ограблениями в столице и пригороде.

Фото strana.ua/

319 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Эксперт рассказал об особенностях повторного заражения коронавирусом
Эксперт рассказал об особенностях повторного заражения коронавирусом
Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии, но заверил, что к мировому господству не стремится
Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии, но заверил, что к
На Украине разразился скандал из-за вручения медалей «75 лет Победы»
На Украине разразился скандал из-за вручения медалей «75 лет Победы»
На медиафасаде ТАСС разместят бегущую строку в поддержку акции #МыВместе
На медиафасаде ТАСС разместят бегущую строку в поддержку акции
95 школ Новосибирской области участвуют в проекте «Цифровая образовательная среда»
95 школ Новосибирской области участвуют в проекте «Цифровая
Эксперты программы «Образовательная среда» рассказали об особенностях работы педагогов во время пандемии
Эксперты программы «Образовательная среда» рассказали об особенностях
Более 1,3 миллионов школьников приняли участие в «Уроке цифры» про нейросети
Более 1,3 миллионов школьников приняли участие в «Уроке цифры» про
Звездный дождь в декабре: не пропустите последний звездопад 2020 года
Звездный дождь в декабре: не пропустите последний звездопад 2020 года
Власти Германии сообщили, какое судно будет укладывать «Северный поток — 2»
Власти Германии сообщили, какое судно будет укладывать «Северный
Модель Victoria’s Secret Роми Стрейд впервые стала мамой
Модель Victoria’s Secret Роми Стрейд впервые стала мамой
Цифровой формат позволяет персонализировать образовательную среду для каждого ребенка
Цифровой формат позволяет персонализировать образовательную среду для
Василиса Володина об энергетике дня рождения: как готовиться к главному празднику в жизни
Василиса Володина об энергетике дня рождения: как готовиться

Топ на сегодня

Иван Коновалов: Румыния — это фига в кармане НАТО
Иван Коновалов: Румыния — это фига в кармане НАТО
Генералы карабахской войны: армянский военачальник выписан из больницы
Генералы карабахской войны: армянский военачальник выписан из больницы
Самвел Карапетян: У Армении есть только один выход из нынешней катастрофы
Самвел Карапетян: У Армении есть только один выход из нынешней
Издание Forbes назвало Xbox Series X главным игровым разочарованием года
Издание Forbes назвало Xbox Series X главным игровым разочарованием
Похоронное бюро: организация погребения любой сложности
Похоронное бюро: организация погребения любой сложности

Еще по теме

Труп двухмесячного младенца нашли в квартире на юго–западе Москвы
Иностранца забили в столичном торговом центре
Тула: в гараже на окраине найден труп 30-летнего мужчины?
Житель Набережных Челнов задохнулся в собственном багажнике