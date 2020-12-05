Санду по телевидению призвала молдаван выйти на акцию протеста 6 декабря

Алексей Вольцев

Избранный президент Молдавии Майя Санду вечером 4 декабря выступила по национальному телевидению с экстренным обращением, в котором призвала сограждан выйти на акцию протеста.

Как передает «Интерфакс», ее призыв последовал после того как парламент принял решение о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президента и переводе ее в подчинение правительства.

Отмечается, что этот и еще «несколько спорных законов» были приняты в считанные минуты с нарушением действующих процедур депутатами от Партии социалистов и партии «Шор», которой руководит «беглый молдавский олигарх Илан Шор».

«В условиях чрезвычайно тяжелой ситуации в стране, в парламенте создана коалиция партий Додона и Шора, которая не чтит не только закон, но и людей. Боясь ответственности за допущенные беззакония, в разочаровании после проигранных выборов, социалисты создали коалицию „ПСРМ-Шор“ для принятия законов с целью дальнейшего и безнаказанного воровства. Пять лет Додон кричал, что Шор должен сидеть в тюрьме, а теперь они сообщники. Мы не позволим им разделить нас по языковому и национальному признаку. У воров нет национальности. Их надо сажать», — завила Санду.

По ее словам, новая коалиция, «сформированная ворами и бандитами», строит дальнейшие планы по узурпации власти. Она также посетовала на то, что в парламенте нет большинства в количестве «хотя бы 51 ответственного депутата, с которыми можно создать правительство на благо людей».

«Уже ясно всем, что этот антинародный парламент должен быть распущен. Мы вместе должны остановить эту попытку узурпации власти! Люди требуют досрочных выборов. Мы сделаем то, что требуют люди! В воскресенье мы выйдем, чтобы остановить попытку узурпации власти», — сказала избранный президент.

Она объявила, что в воскресенье, 6 декабря, в 11 часов, на Площади Великого национального собрания в центре Кишинева будет проведен «Совет с гражданами».

Напомним, бывший премьер-министр Молдавии, кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов. Игорь Додон набрал 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

Второй тур президентских выборов в Молдавии прошел 15 ноября. В первом туре Майя Санду набрала 36,16%, а Игорь Додон — 32,61%.

Ранее ИА Newstes сообщало, что еще действующий президент Молдавии Игорь Додон планирует подписать закон о повышении статуса русского языка в республике до вступления в должность избранного президента Майи Санду.