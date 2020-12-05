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В ДНР заявили, что Украина ставит под угрозу продолжение перемирия

В ДНР заявили, что Украина ставит под угрозу продолжение перемирия

Украинские силовики активизировали обстрелы в Донбассе, действующее перемирие под угрозой срыва, заявила в пятницу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики утром в пятницу обстреляли из 120-миллиметрового миномета юг республики, погибли двое ополченцев.

«На линии соприкосновения по возрастающей обостряется ситуация — Киев интенсифицировал обстрелы из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Это подтверждается не только увеличением количества нарушений режима прекращения огня, но и калибром применяемого вооружения», — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По информации полпреда ДНР, за последние два месяца украинские силовики выпустили по республики более 200 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Никонорова напомнила, что согласно минским соглашениям, танки, минометы, артиллерия должны быть отведены от линии соприкосновения.

«Рассчитываем, что СММ (специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ на Украине и ее руководитель займут максимально активную позицию в целях скорейшего прекращения обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, ведущих к гибели людей. В связи с указанными фактами действующее перемирие находится под угрозой срыва. Мы требуем в самом оперативном порядке приступить к согласованию обновленного пакета мер, поскольку из согласованной в июле 2020 года договоренности Украины вышла», — отметила Никонорова.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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