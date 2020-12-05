В Киеве отрицают вооруженное вторжение из Сумщины в Россию
4 декабря на границе Сумской области Украины с Россией произошел вооруженный инцидент. Российскими пограничниками была обнаружена группа вооруженных неизвестных, которые пытались нелегально проникнуть с Украины в Белгородскую область Российской Федерации.
При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины, сообщают в ФСБ.
В Государственной пограничной службе Украины, куда ФСБ направила запрос насчет содействия в розыске нарушителей, отрицают факт незаконного вооруженного проникновения в Россию из Незалежной.
В итоге, в Сумской области украинские пограничники и правоохранители якобы не выявили фактов нарушения российской границы и обратного проникновения.