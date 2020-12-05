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В Киеве отрицают вооруженное вторжение из Сумщины в Россию

В Киеве отрицают вооруженное вторжение из Сумщины в Россию

4 декабря на границе Сумской области Украины с Россией произошел вооруженный инцидент. Российскими пограничниками была обнаружена группа вооруженных неизвестных, которые пытались нелегально проникнуть с Украины в Белгородскую область Российской Федерации.

При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины, сообщают в ФСБ.

В Государственной пограничной службе Украины, куда ФСБ направила запрос насчет содействия в розыске нарушителей, отрицают факт незаконного вооруженного проникновения в Россию из Незалежной.

«По информации от российских пограничников, инцидент якобы произошел возле российского населенного пункта Пороз в ночь с 3 на 4 декабря. Как сообщают из России, нарушители скрылись в Сумской области. На данный участок границы Украины нами были направлены дополнительные группы пограничников. Задействованы все необходимые силы, включая оперативный блок. Для выяснения всех обстоятельств задействованы сотрудники правоохранительных органов», — заявляет пресс-департамент Госпогранслужбы Украины.

В итоге, в Сумской области украинские пограничники и правоохранители якобы не выявили фактов нарушения российской границы и обратного проникновения.

«Также нет информации, которая подтверждает достоверность сообщений от российских пограничников», — сообщили в погранслужбе Украины.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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