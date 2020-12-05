Власти Германии сообщили, какое судно будет укладывать «Северный поток — 2»

Лидия Мартынова

Укладывать трубы для газопровода «Северный поток-2» в водах Германии будет специализированная баржа «Фортуна», ходящая под российским флагом. Это стало известно из свежего навигационного предупреждения, объявленного Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии.

В документе говорится, что в Балтийском море, южнее мелководного района Адлергрунд, судно «Фортуна» будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря. Указан позывной российской трубоукладочной баржи «Фортуна». В настоящее время «Фортуна» стоит в немецком порту Висмар, показывает MarineTraffic.

27 ноября немецкое морское агентство разместило уведомление для моряков о проведении в этом же районе в тех же координатах подводной укладки труб на двух параллельных нитках неназванного трубопровода. Проектная компания Nord Stream 2 подтвердила, что речь идет о возобновлении строительства «Северного потока-2», пока в водах Германии. Сообщалось, что работы будут вестись с использованием якорного судна ориентировочно с 5 по 31 декабря.

Однако 1 декабря официальный представитель Федерального морского и гидрографического агентства Германии заявил, что строить немецкий участок будет предположительно другое российское трубоукладочное судно — «Академик Черский».

С конца 2019 года, когда конгресс США принял санкции в отношении иностранных подрядчиков строительства «Северного потока-2», и до настоящего времени ни Nord Stream 2, ни регуляторы не называли конкретных судов, которые планируют достраивать газопровод в условиях санкций. Однако исходя из имеющихся у России ресурсов предполагалось, что это может быть «Академик Черский» или «Фортуна» или оба этих судна.