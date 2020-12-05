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Жестоко били и требовали денег: "оборотень в погонах" из СБУ сколотил преступную банду вымогателей

Жестоко били и требовали денег: "оборотень в погонах" из СБУ сколотил преступную банду вымогателей

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве, сообщившие ранее о подозрении инспектору Управления патрульной полиции Днепропетровской области, разоблачили еще одного «оборотня в погонах», дискредитировавшего своими действия Службу безопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

Так, следователями было выяснено, что действующий сотрудник СБУ организовал преступную группировку, которая занималась вымогательством с применением насилия.

Так, в мае 2019 года, зная, что в одной из лесополос Харькова находится так называемая «закладка», 6 членов группы устроили засаду. Когда же к указанному месту подошел гражданин и забрал вещество, его начали бить. Угрожая мужчине физической расправой и уголовной ответственностью, бандиты требовали 100 тысяч грн. Из-за того, что указанной суммы потерпевший не имел, на следующий день его отвезли к нотариусу, где был подписан фиктивный договор займа на указанную сумму.

По данным следствия, по отработанной схеме члены группировки второй раз устроили засаду. У очередной жертвы требовали 3000 долларов. В этот раз потерпевший решил выполнить незаконные требования и заплатил 57 тыс. грн.

«Работник СБУ подозревается в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — информируют в ГБР.

Добавим, что по данным Службы безопасности Украины, вымогательством денег занимался оперуполномоченный одного из отделов Управления СБУ в Харьковской области.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ГБР сообщили о расследовании сотрудниками бюро факта наезда пьяным чиновником ГСЧС на 54-летнего пешехода, который шел на обочине неосвещенного участка дороги.

Фото: Антикор

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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