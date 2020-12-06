Австрия возвратит России культурные ценности, похищенные нацистами

Лидия Мартынова

Из Австрии в РФ доставят культурные ценности, вывезенные нацистами из Темрюкского историко-археологического музея в Краснодарском крае в 1943 году.

Как сообщает российское генконсульство в Зальцбурге, речь идет о трех амфорах и пяти античных надгробных барельефах, похищенных нацистами из разрушенного кубанского музея.

«Музей Зальцбурга передал транспортной фирме культурные ценности, которые через неделю будут доставлены в Россию. Начатая по инициативе австрийских партнеров реституция похищенных нацистами на Кубани в 1943 году восьми объектов эллинистической культуры входит тем самым в завершающую стадию», — сообщили в дипмиссии.

По данным РИА «Новости», ценности доставят в Россию за счёт австрийской стороны. Ранее — в марте был подписан договор об их передаче между музеями в Темрюке и Зальцбурге.