Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Австрия возвратит России культурные ценности, похищенные нацистами

Австрия возвратит России культурные ценности, похищенные нацистами

Австрия возвратит России культурные ценности, похищенные нацистами

Из Австрии в РФ доставят культурные ценности, вывезенные нацистами из Темрюкского историко-археологического музея в Краснодарском крае в 1943 году.

Как сообщает российское генконсульство в Зальцбурге, речь идет о трех амфорах и пяти античных надгробных барельефах, похищенных нацистами из разрушенного кубанского музея.

«Музей Зальцбурга передал транспортной фирме культурные ценности, которые через неделю будут доставлены в Россию. Начатая по инициативе австрийских партнеров реституция похищенных нацистами на Кубани в 1943 году восьми объектов эллинистической культуры входит тем самым в завершающую стадию», — сообщили в дипмиссии.

По данным РИА «Новости», ценности доставят в Россию за счёт австрийской стороны. Ранее — в марте был подписан договор об их передаче между музеями в Темрюке и Зальцбурге.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Австрия возвратит России культурные ценности, похищенные нацистами
Австрия возвратит России культурные ценности, похищенные нацистами
Модная битва: Лили Коллинз против Аманды Сейфрид
Модная битва: Лили Коллинз против Аманды Сейфрид
Полное солнечное затмение состоится 14 декабря 2020 года
Полное солнечное затмение состоится 14 декабря 2020 года
Более 4 миллионов россиян не выпускают за границу из-за долгов
Более 4 миллионов россиян не выпускают за границу из-за долгов
«Не вкурили»: сотрудники московской кальянной захватили журналистку ВГТРК
«Не вкурили»: сотрудники московской кальянной захватили журналистку
Сказки, уют и психоделика: смотрим новые лукбуки с верхней одеждой, платьями и кардиганами
Сказки, уют и психоделика: смотрим новые лукбуки с верхней одеждой,
Первый темнокожий депутат России посчитал шуткой избрание Гитлера в Намибии
Первый темнокожий депутат России посчитал шуткой избрание Гитлера в
2021 год белого металлического Быка: характеристика и особенности
2021 год белого металлического Быка: характеристика и особенности
Ирина Коваленко: Медицина добилась существенных достижений в лечении рака
Ирина Коваленко: Медицина добилась существенных достижений в лечении
Протест в Кишиневе: ультраправые требуют отставки властей под песни Beatles
Протест в Кишиневе: ультраправые требуют отставки властей под песни
Лунный календарь комнатных растений на 2021 год
Лунный календарь комнатных растений на 2021 год
Бедствующему актеру Макарскому поклонники шлют еду
Бедствующему актеру Макарскому поклонники шлют еду

Топ на сегодня

Пашиняну донесли глас народа: армянскому премьеру предъявили ультиматум
Пашиняну донесли глас народа: армянскому премьеру предъявили
Медитации, тренировки с друзьями и ранние подъемы: правильные привычки звезд, которые будет полезно перенять
Медитации, тренировки с друзьями и ранние подъемы: правильные
Путин пообещал создавать условия для деятельности волонтеров
Путин пообещал создавать условия для деятельности волонтеров
Оппозиция в Ереване призвала Пашиняна уйти мирно и не доводить «до греха»
Оппозиция в Ереване призвала Пашиняна уйти мирно и не доводить
«Дождь» и прочие: для чего Татарстан заигрывает с антироссийскими медиа?
«Дождь» и прочие: для чего Татарстан заигрывает с антироссийскими

Еще по теме

Музей Зальцбурга вернет в Россию украденные в годы войны античные предметы
Художественные ценности отдела личных коллекций Пушкинского музея не пострадали от огня
Германия настаивает на возврате вывезенных в годы войны культурных ценностей
Финский музей не получал жалоб на открытки с «друзьями-нацистами»