Чхеидзе: Грузия может поблагодарить Запад за свой мертворожденный парламент

Анастасия Иванова

Грузинская оппозиция, проигравшая парламентские выборы, ушла с головой в свое любимое занятие — деструкцию, разрушение, беспорядки и насилие. Профессионально заниматься этим непотребством она старается в масштабах всей страны.

На днях оппозиция организовала столкновения на акции у дома правительства Аджарии в Батуми. Сами участники объясняют случившееся тем, что они собирались устроить перфоманс, а вот правоохранительные органы им этого не разрешили. Ну, а если националам что-то не разрешают мирным путем, они этого добиваются силой. В результате попытки силового воздействия на правоохранителей несколько участников акции были арестованы. Представитель оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) Мирдат Камададзе считает, что полиция обязана защищать свободу самовыражения.

Известно ли этому «деятелю», что в любой цивилизованной стране общественно-политические массовые акции проводятся с разрешения властей, а любые самовольные действия, нарушающие общественный порядок, подлежит наказанию. Эту простую истину попытался объяснить на встрече с представителями «ЕНД» начальник департамента полиции Аджарии Константин Ананиашвили.

«Мы соблюдаем порядок, мы защищаем свободу слова, но когда протестующий прорывает полицейский кордон, у МВД обязательно будет соответствующее реагирование», — заявил он.

Но главным полем битвы для оппозиции все-таки остается столица — Тбилиси. На протестной акции у здания законодательного органа страны оппозиционеры требуют отмены результатов парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Чтобы требований не было слишком мало, то добавили снятие ограничений, связанных с коронавирусом. Чтобы объяснить абсурдность этого требования оппозиция заявляет, что ограничения носят дискриминационный характер. В чем именно проявляется дискриминация, кто является ее жертвой — понять сложно. Очевидно, остается ждать момента, когда оппозиция потребует отменить сам коронавирус.

По старой доброй традиции представители грузинской оппозиции развернули палатку перед зданием парламента. Но коронавирус, несмотря на данную шизофрению, вещь все-таки реальная, и оппозиция старается как всегда совместить диаметрально противоположные требования.

Лидер партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе сообщил, что масштабной акции протеста в день первого заседания парламента не состоится.

«С учётом тяжелой эпидемиологической ситуации в стране, мы решили на данном этапе воздержаться от традиционных крупномасштабных собраний на проспекте Руставели. Но у нас обязательно будет символический протест, который еще раз покажет, что Грузия получила однопартийный парламент в результате фальсификации выборов», — сказал он.

Получается, что эти люди одновременно требуют отмены мер по борьбе с эпидемией и признают ее смертельную опасность. Далее Бакрадзе заявил о введении практически двоевластия в стране. Параллельно с первым заседанием парламента оппозиция проведет свое заседание, на котором подпишет аж целых три «важнейших» документа.

Первый документ потребует признания парламентских выборов сфальсифицированными, назначения новых выборов, очередного реформирования избирательной системы и освобождения политзаключенных.

Второй документ будет составлен из заявлений лидеров оппозиционных партий, прошедших в парламент, о том, что они отказываются занимать депутатские кресла.

Третьим документом будет партийное заявление, в котором оппозиционные политические силы отзовут регистрацию, упразднят партийные списки, и не допустят замещения не вошедших в парламент депутатов.

Практически грузинская оппозиция готовится к очередной попытке государственного переворота в новой форме, путем разрушения самой государственной законодательной системы. Естественно, попутно оппозиция провоцирует силовые столкновения. Чего стоит только тот факт, когда опытный функционер «ЕНД» Хатия Деканоидзе распыляла из баллончика газ в лицо сотрудников правоохранительных органов. Это та самая Деканоидзе, которая занимала пост первого заместителя МВД Грузии в период правления Михаила Саакашаили, а после смены власти в Грузии была откомандирована на Украину, разрушать украинскую правоохранительную систему, в чем немало преуспела. Расчет провокаторши, очевидно, заключался в том, чтобы у кого-то из полицейских не выдержали нервы и он, защищая свои глаза, огрел ее дубиной. Чистый деструктив.

Сегодня оппозиционный лагерь под эгидой Саакашвили яростно протестует и против онлайн встречи Зураба Абашидзе и Григория Карасина. Перед зданием МИД Грузии протестующие нарисовали на тротуаре советскую символику и то же самое пытались сделать перед зданием парламента, но не справились с полицией.

В этом вся суть политической платформы «Единого национального движения» — последовательно, методически и сознательно не просто парализовать власть, но и в целом разрушить именно грузинское государство. Эти люди не удовлетворятся лишь тем, что Грузия потеряла свои бывшие автономии — Абхазию и Южную Осетию. Абсолютно логично предположить, что они работают с дальним прицелом, а их конечная цель заключается в полном уничтожении грузинской государственности.

Моральная гнусность и нищета этих политических паразитов (слово «блеск» к ним не прицепишь ни с какого боку) подчеркивает один символический факт -, бойкотируя парламент и не желая принимать участие в его работе, оппозиционные партии тем не менее обратились в ЦИК за бюджетным финансированием. Получается, что борьба-борьбой, протесты-протестами, а денюжки по расписанию. Единственная партия — «Граждане», которая устами своих лидеров Алеко Элисашвили и Левана Иоселиани официально заявила, что денег брать не будет.

«Финансирование партий, которые преодолели барьер, рассчитывается в соответствии с полученными голосами, соответственно, если вы получаете деньги, вы признаете написанный ЦИК результат. Мы объявили бойкот именно потому, что не признаем результатов. Я думаю, что это простейшая логика. Для нашей партии главное — принципы и ценности. Нам больше всех нужны деньги, но прежде достоинство, а потом все остальное», — сказал Элисашвили.

Партия «Граждане» действительно нуждается в финансировании больше других, но на фоне нравов, царящих в грузинской политике, она рискует выглядеть Дон Кихотом, и поэтому в политическом плане благородных рыцарей печального образа можно не рассматривать вообще.

Сегодня власти пытаются усадить оппозицию в парламентские кресла, чтобы начать работу. (А нужна ли вообще такая работа таких депутатов?!) Премьер-министр Георгий Гахария сформулировал главную цель властей — добиться, чтобы в парламенте были представлены все партии и депутаты, за которых голосовали граждане и, на которых они возложили ответственность. Как этого добиться в реальности сказать трудно, потому что, в отличие от Алеко Элисашвили, для националов и аффилированных с ними политических сил — главное деньги, а уж потом все остальное, а о чести и достоинстве лучше вообще не заикаться. В этой среде данные понятия носят исключительно оскорбительный характер.

В заключение можно выразить горячее сочувствие Грузии, которая, благодаря своим западным друзьям, сподобилась иметь вот такой мертворожденный парламент. Невозможно даже представить, какой будет его работа, когда вся эта разношерстная и разномастная публика займет свои места в депутатских креслах.