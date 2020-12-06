И. о. президента Киргизии посетит Москву с трехдневныым визитом
Исполняющий обязанности президента Киргизии, спикер парламента Талант Мамытов 6 декабря отправится в Москву с трехдневным рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.
По его данным, в столице России Мамытов встретится с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и обсудит с ним вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия двух государств в сфере межпарламентского партнерства.
Мамытов стал и. о. главы государства после того, как исполнявший обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров сложил с себя полномочия в связи с участием в предстоящих в республике 10 января 2021 года досрочных президентских выборах.
5 октября в столице Киргизии прошла акция протеста против результатов состоявшихся в стране парламентских выборов, которая впоследствии переросла в массовые беспорядки. После почти шестичасового противостояния с сотрудниками правоохранительных органов митингующие захватили здания парламента, правительства и администрации президента. Под давлением протестующих из следственных изоляторов и мест заключения были освобождены несколько известных политиков, включая экс-президента Алмазбека Атамбаева и Жапарова.
ЦИК признал результаты выборов недействительными, а президент Сооронбай Жээнбеков, премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков ушли в отставку.