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И. о. президента Киргизии посетит Москву с трехдневныым визитом

И. о. президента Киргизии посетит Москву с трехдневныым визитом

Исполняющий обязанности президента Киргизии, спикер парламента Талант Мамытов 6 декабря отправится в Москву с трехдневным рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.

«Спикер парламента, исполняющий обязанности главы государства 6 декабря совершит трехдневный визит в столицу России, в рамках которого запланирован ряд встреч», — заявил сотрудник пресс-службы.

По его данным, в столице России Мамытов встретится с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и обсудит с ним вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия двух государств в сфере межпарламентского партнерства.

«Кроме того, в Москве запланированы встречи Мамытова с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем и исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым», — отметили в пресс-службе.

Мамытов стал и. о. главы государства после того, как исполнявший обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров сложил с себя полномочия в связи с участием в предстоящих в республике 10 января 2021 года досрочных президентских выборах.

5 октября в столице Киргизии прошла акция протеста против результатов состоявшихся в стране парламентских выборов, которая впоследствии переросла в массовые беспорядки. После почти шестичасового противостояния с сотрудниками правоохранительных органов митингующие захватили здания парламента, правительства и администрации президента. Под давлением протестующих из следственных изоляторов и мест заключения были освобождены несколько известных политиков, включая экс-президента Алмазбека Атамбаева и Жапарова.

ЦИК признал результаты выборов недействительными, а президент Сооронбай Жээнбеков, премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков ушли в отставку.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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