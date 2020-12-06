Названы предварительные результаты выборов мэра Кривого Рога

Влада Некрасова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Победителем выборов мэра Кривого Рога может стать Дмитрий Шевчик, являющийся кандидатом партии «Слуга народа». Об этом свидетельствует данные экзит-пола, проведенного по заказу фонда «Украинская политика», по состоянию на 18:00 6 декабря.

Так, за Шевчика отдали 51,7% опрошенных на выходе из избирательных участков, тогда как за его соперника, кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь», советника мэра Кривого Рога Константина Павлов, — 47,2%.

Напротив, исследование «Центра исследования развития территорий» показывает противоположные результаты. По данным социологов этого центра, Константин Павлов получил поддержку 58,86% избирателей, принявших участие в голосовании. А вот за Дмитрия Шевчика проголосовали 41,14% опрошенных избирателей.

Тем временем в гражданской сети «ОПОРА» фиксировали десятки нарушений. Так, был зафиксирован подвоз людей зафиксировали на избирательные участки, голосование без паспортов и селфи с бюллетенями возле урн для голосования.

Итоговая явка избирателей составила 35,14% (всего свои голоса отдали 170 390 криворожан).

Напомним, президент Владимир Зеленский призывал земляков обеспечить рекордную явку на выборы.

Фото cvk.gov.ua/

