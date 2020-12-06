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Посол Молдавии в России «спалился» на контрабанде анаболиков

Посол Молдавии в России «спалился» на контрабанде анаболиков

Сотрудники Таможенной службы Молдавии 5 декабря на молдавско-украинской границе задержали автомобиль посольства РМ в Российской Федерации, при попытке вывоза крупной партии анаболиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии.

Внешнеполитическое ведомство проинформировало о проведенной спецоперации и начавшихся следственных мероприятиях в отношении транспортного средства с дипломатическими номерами. Груз был обнаружен на КПП «Паланка». По данным Службы информации и безопасности, в грузовом отсеке микроавтобуса было обнаружено 10 коробок с препаратами и ампулами — это медикаменты, которые помогают восстановлению после тяжелых болезней, травм, операций.

Телеграмм-канал «Автономный» опубликовал сегодня, 6 декабря, подробности произошедшего.

«Контакты в российских правоохранительных органах утверждают, что расследование кейса по контрабанде анаболиков из Республики Молдавия в Россию и кое-чего, не менее интересного, в обратном направлении, не займёт много времени», — написал источник.

По словам авторов канала, глава дипломатической миссии в Москве Андрей Негуца «персонально документировал свою преступную деятельность».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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