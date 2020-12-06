Протест в Кишиневе: ультраправые требуют отставки властей под песни Beatles

Влада Некрасова

В молдавской столице сегодня, 6 декабря, в 11.00 часов поместному времени (12.00 мск) начался протес «Защитим голос и волю народа», организованный партией «Действие и солидарность» победившей на президентских выборах Майи Санду. Участники требуют роспуска парламента и правительства, досрочных выборов.

По словам Санду, на площади перед зданием правительства «будут организованы консультации с гражданами», чтобы «остановить попытку узурпации власти со стороны ПСРМ и партии „Шор“». Люди скандируют «Майя Санду и народ» и периодически включают песни Beatles.

Кишиневская полиция стянула дополнительные силы к месту проведения мероприятия.

«Граждан просят провести мирные демонстрации. Протест должен проходит мирно. Организаторы обязаны проводить демонстрации в установленном месте. Участники обязаны соблюдать закон. Оружие запрещено. Ношение масок обязательно. Полиция уведомит организаторов о принятии обязательных мер. Несколько улиц будет перекрыто», — заявил на брифинге заместитель главы Гениспектората полиции РМ Марин Максиан.

Он отметил, что в Молдавии до 15 января введено ЧП в области общественного здравоохранения. Таким образом, присутствие в публичном пространстве более трех человек вместе и присутствие лиц старше 63 лет запрещено.

Мероприятие стало продолжением акции, которую сторонники ПДС устроили у стен парламента 3 декабря, пытаясь помешать принятию ряда законопроектов, в том числе подготовленную фракцией социалистов инициативу о переподчинении Службы информации и безопасности парламенту, забрав у главы государства прерогативу прямого управления спецслужбой. Избранная 15 ноября президентом РМ Санду заявила, что уступивший ей Додон и ПСРМ таким образом хотят помещать ей бороться с коррупцией и готовят узурпацию власти.

Напомним, депутаты блока ACUM (ПДС, партия «Платформа Достоинство и правда») попытались сорвать сессию, заблокировав трибуну и сорвав выступление министра финансов, который представлял проект бюджета на будущий год. Однако, социалисты, поддержанные фракцией «Шор», не смотря на потасовку, в течении минуты проголосовали за законопроекты без обсуждения. На это парламентская оппозиция заявила, что бойкотирует дальнейшую работу законодательного органа страны и обратится в Конституционный суд с требованием признать незаконным голосование.

В воскресенье Майя Санду снова повела людей на протест, пообещав собрать на площади великого национального собрания свыше тысячи человек. Пока ее призыву последовали только несколько сотен.

Ее обещали поддержать унионисты (сторонники присоединения РМ к Румынии), взгляды которых разделяет новый лидер Молдавии, коллеги по ACUM и Pro Moldova, а также «Наша партия» разыскиваемого правоохранительными органами России Ренато Усатого, который посольства США и Румынии поддержал Санду во втором туре. В то же время фермеры из нескольких районов страны, недовольные тем, как власти оказывают им помощь в борьбе с последствиями засухи и потере урожая, обещали, что выйдут на протест с техникой. Сотрудники полиции остановили колонну на въезде в город, в районе Южного автовокзала.

Партия «Платформа Достоинство и правда» предлажила провести массовый протест или даже забастовку 10 декабря, когда КС озвучит окончательные итоги выборов президента.

«План ППДП, нацеленный на досрочные выборы, предполагает, что в день валидирования выборов мы объявим масштабный протест или даже общую забастовку, сопровождающиеся митингами у зданий администрации президента и правительства с требованиями отставки президента Игоря Додона и премьера Иона Кику», — обявил лидер политформирования Андрей Нэстасе.

Также Нэстасе считает, что инаугурация избранного президента Майи Санду должна состояться 11 декабря на заседании парламента.

«Стране незачем ждать до 24 декабря. Избранному президенту нужно обсудить с парламентскими фракциями и политическими партиями ситуацию в стране и подходящий способ распустить парламент», — заключил он.

Как сообщало ИА Newstes, избранный президент Молдавии Майя Санду вечером 4 декабря выступила по национальному телевидению с экстренным обращением, в котором призвала сограждан выйти на акцию протеста.

Ее призыв последовал после того, как парламент голосами ПСРМ и «Шор» принял «несколько спорных законов» с нарушением регламента. Среди них: бюджетно-налоговая политика на 2021 год, проект, связанный со статусом русского языка, снятие СИБа из-под руководства президента Республики Молдавия, а также проект, который дает бизнесмену и политику Илану Шору зеленый свет на строительство «MoldovaLand» и «BasarabiaLand» на месте бывшего Республиканского стадиона, обещанного США под строительство нового здания посольства.

«В условиях чрезвычайно тяжелой ситуации в стране, в парламенте создана коалиция партий Додона и Шора, которая не чтит не только закон, но и людей. Боясь ответственности за допущенные беззакония, в разочаровании после проигранных выборов, социалисты создали коалицию „ПСРМ-Шор“ для принятия законов с целью дальнейшего и безнаказанного воровства. Пять лет Додон кричал, что Шор должен сидеть в тюрьме (Илан Шор находится в международном розыске за финансовые преступления), а теперь они сообщники. Мы не позволим им разделить нас по языковому и национальному признаку. У воров нет национальности. Их надо сажать», — завила Санду.

Подобное развитие событий прогнозировалось аналитиками, которые указывали, что все действия Майи Санду направляются из посольства США для установления марионеточного режима, как и в других странах постсоветского пространства. Аналогичные сценарии проходили в разное время в Киеве, Тбилиси, Ереване, последняя попытка была предпринята в Белоруссии.