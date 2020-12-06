Россияне смогут задать вопросы Владимиру Путину: события ночи 6 декабря

Лидия Мартынова

Возможность для граждан отправить вопросы на предстоящую 17 декабря ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина через специальное приложение «Москва — Путину» открывается в воскресенье. Приложение доступно во всех популярных сервисах. Как отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, также это можно будет сделать через сайт.

Экс-президент Украины и глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кравчук пригрозил России санкциями из-за ситуации в Донбассе. В эфире телеканала «Украина-24» в ночь на воскресенье он заявил, что спустя год после прошедшей в Париже встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) добиться существенных подвижек на переговорах в Минске не удалось, и поэтому Киев, по его словам, вынужден будет поменять тактику.

Министерство обороны Украины заинтересовано в принятии на вооружение ракетного комплекса «Нептун», дивизионы с таким оружием будут размещены в южных областях страны, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. «Соответствующим решением мы демонстрируем свою безоговорочную заинтересованность иметь как можно скорее „Нептун“ в боевом порядке войска. Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей» — цитирует министра правительственная газета «Урядовый курьер».

Медицинский отряд специального назначения (МОСН) в Степанакерте начал оказывать помощь местному населению. «Медицинский отряд специального назначения (МОСН) Восточного военного округа оказывает помощь местному населению в столице Нагорного Карабаха — городе Степанакерт. В течение дня российские военные медики приняли около 40 местных жителей. Консультирование, осмотр и квалифицированная медицинская помощь оказывались терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Исполняющий обязанности президента Киргизии, спикер парламента Талант Мамытов 6 декабря отправится в Москву с трехдневным рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики. По данным пресс-службы Мамытова, в столице России он встретится с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и обсудит с ним вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия двух государств в сфере межпарламентского партнерства. «Кроме того, в Москве запланированы встречи Мамытова с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем и исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым», — отметили в пресс-службе.

Российское судно снабжения «Иван Сидоренко» завершило переход из Калининграда на запад Балтики, присоединившись к трубоукладчику «Академик Черский», который с утра субботы находится в точке завершения одного из отрезков достраиваемого «Северного потока — 2». «Газпром» решил достраивать проект собственными силами после того, как США наложили санкции на оператора проекта, компанию Nord Stream 2. Из-за этих санкций работу остановил подрядчик — швейцарская Allseas, которая прокладывала трубы. В прокладке труб были задействованы три судна компании — Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что не хочет ждать следующих выборов, чтобы вернуть себе кресло главы государства. «Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Мы также собираемся вернуть контроль над Палатой представителей Конгресса США. Потом, в 2024 году, надеюсь, мне не придется быть кандидатом, мы собираемся снова выиграть Белый дом. Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад», — добавил он.