Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Россияне смогут задать вопросы Владимиру Путину: события ночи 6 декабря

Россияне смогут задать вопросы Владимиру Путину: события ночи 6 декабря

Россияне смогут задать вопросы Владимиру Путину: события ночи 6 декабря

Возможность для граждан отправить вопросы на предстоящую 17 декабря ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина через специальное приложение «Москва — Путину» открывается в воскресенье. Приложение доступно во всех популярных сервисах. Как отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, также это можно будет сделать через сайт.

Экс-президент Украины и глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кравчук пригрозил России санкциями из-за ситуации в Донбассе. В эфире телеканала «Украина-24» в ночь на воскресенье он заявил, что спустя год после прошедшей в Париже встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) добиться существенных подвижек на переговорах в Минске не удалось, и поэтому Киев, по его словам, вынужден будет поменять тактику.

Министерство обороны Украины заинтересовано в принятии на вооружение ракетного комплекса «Нептун», дивизионы с таким оружием будут размещены в южных областях страны, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. «Соответствующим решением мы демонстрируем свою безоговорочную заинтересованность иметь как можно скорее „Нептун“ в боевом порядке войска. Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей» — цитирует министра правительственная газета «Урядовый курьер».

Медицинский отряд специального назначения (МОСН) в Степанакерте начал оказывать помощь местному населению. «Медицинский отряд специального назначения (МОСН) Восточного военного округа оказывает помощь местному населению в столице Нагорного Карабаха — городе Степанакерт. В течение дня российские военные медики приняли около 40 местных жителей. Консультирование, осмотр и квалифицированная медицинская помощь оказывались терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Исполняющий обязанности президента Киргизии, спикер парламента Талант Мамытов 6 декабря отправится в Москву с трехдневным рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики. По данным пресс-службы Мамытова, в столице России он встретится с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и обсудит с ним вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия двух государств в сфере межпарламентского партнерства. «Кроме того, в Москве запланированы встречи Мамытова с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем и исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым», — отметили в пресс-службе.

Российское судно снабжения «Иван Сидоренко» завершило переход из Калининграда на запад Балтики, присоединившись к трубоукладчику «Академик Черский», который с утра субботы находится в точке завершения одного из отрезков достраиваемого «Северного потока — 2». «Газпром» решил достраивать проект собственными силами после того, как США наложили санкции на оператора проекта, компанию Nord Stream 2. Из-за этих санкций работу остановил подрядчик — швейцарская Allseas, которая прокладывала трубы. В прокладке труб были задействованы три судна компании — Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что не хочет ждать следующих выборов, чтобы вернуть себе кресло главы государства. «Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Мы также собираемся вернуть контроль над Палатой представителей Конгресса США. Потом, в 2024 году, надеюсь, мне не придется быть кандидатом, мы собираемся снова выиграть Белый дом. Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад», — добавил он.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

92-летняя немка отсидела за отрицание холокоста и сразу получила еще год за это же
92-летняя немка отсидела за отрицание холокоста и сразу получила еще
"Селена лучше": фанатка Селены Гомес призвала пользователей сети атаковать аккаунт Хейли Бибер
"Селена лучше": фанатка Селены Гомес призвала пользователей сети
Россияне смогут задать вопросы Владимиру Путину: события ночи 6 декабря
Россияне смогут задать вопросы Владимиру Путину: события ночи
Медики Минобороны России приступили к работе в Степанакерте
Медики Минобороны России приступили к работе в Степанакерте
Блогер посетил перевал Дятлова и усомнился в официальной версии гибели экспедиции
Блогер посетил перевал Дятлова и усомнился в официальной версии
США считают родившихся на Курилах россиян японцами
США считают родившихся на Курилах россиян японцами
"Я плачу не от обиды": дочь ведущего Первого канала вылетела из "Голоса"
"Я плачу не от обиды": дочь ведущего Первого канала вылетела из
И. о. президента Киргизии посетит Москву с трехдневныым визитом
И. о. президента Киргизии посетит Москву с трехдневныым визитом
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года
Надежда Михалкова, Агата Муцениеце, Дима Билан и другие на съемках новогодней короткометражки в Москве
Надежда Михалкова, Агата Муцениеце, Дима Билан и другие на съемках
Россияне смогут отправлять вопросы для пресс-конференции Путина с 6 декабря
Россияне смогут отправлять вопросы для пресс-конференции Путина
72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки
72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Топ на сегодня

Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии, но заверил, что к мировому господству не стремится
Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии, но заверил, что к
В Академии Минпросвещения России пройдёт всероссийский съезд для обмена лучшим опытом в сфере воспитания
В Академии Минпросвещения России пройдёт всероссийский съезд для
Пашиняну донесли глас народа: армянскому премьеру предъявили ультиматум
Пашиняну донесли глас народа: армянскому премьеру предъявили
Санду по телевидению призвала молдаван выйти на акцию протеста 6 декабря
Санду по телевидению призвала молдаван выйти на акцию протеста
Медитации, тренировки с друзьями и ранние подъемы: правильные привычки звезд, которые будет полезно перенять
Медитации, тренировки с друзьями и ранние подъемы: правильные

Еще по теме

Россияне смогут отправлять вопросы для пресс-конференции Путина с 6 декабря
В Кремле анонсировали дату встречи «нормандской четверки»
Представитель Киева Кучма вылетел в Минск на переговоры по Донбассу
Песков: формат встречи Путина и Зеленского определится ближе к 9 декабря