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С убийцей Евгения Щербаня возникла интрига

С убийцей Евгения Щербаня возникла интрига

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Киллер Вадим Болотских (Москвич), приговоренный к пожизненному заключению за убийство олигарха Евгения Щербаня, вполне возможно уже седьмой год гуляет на свободе. На это обратил внимание журналист Денис Казанский.

«Болотских отбывал наказание в Славяносербской колонии Луганской области. В июле 2014 эту колонию штурмовали бандиты „ЛНР“, которые освободили киллера. С тех пор его судьба неизвестна, поскольку Славяносербск остается на неконтролируемой территории», — напомнил Казанский.

Депутата и самого влиятельного бизнесмена на Донбассе Евгения Щербаня убили 3 ноября 1996 года. Киллер поджидал Щербаня в аэропорту Донецка, одетый в форму летного персонала. Экипировка позволила убийце приблизиться к жертве и прицельно выстрелить в голову из пистолета. Вместе с Щербанем были смертельно ранены его жена, авиатехник и бортмеханик. Было установлено, что все выстрелы, кроме того, что убил Щербаня, были сделаны сообщником киллера из пистолета-пулемета.

Вадиму Болотских 52 года, он гражданин России, был зарегистрирован в Норильске, но жил в Москве. Болотских сам сдался следствию в 2000 году. Он заявил, что его специально вызвали из Москвы для совершения преступления в Донецке. Подследственный утверждал, что фотографию Щербаня получил от донецкого преступного «авторитета» Евгения Кушнира. Он же якобы и взял на себя организацию убийства.

О Болотских известно, что он входил в группировку Магомеда Алиева. По данным следствия, за выполненную работу Болотских заплатили 700 долларов, а позднее еще пять тысяч долларов. Киллер же настаивал, что за убийство не получил ни копейки, а потому и заказным преступление считать нельзя. «Просто помог своим знакомым», — оправдывался Москвич. Позже киллер признал, что ему обещали миллион долларов, но на определенных условиях, которые были не выполнены.

Также Болотских рассказывал, что в аэропорту Донецка успел сделать только один выстрел, убивший Щербаня. После этого киллер был ранен сообщником, устроившим беспорядочную стрельбу.

На суде в 2003 году Болотских получил «пожизненное» за убийство Щербаня, а также за участие в организации взрыва на стадионе в Донецке в 1995 году и за причастность к убийству в Донецке влиятельного бизнесмена Александра Момота в мае 1996 года.

Фото ТVi/YouTube

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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