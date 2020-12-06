Самолет упал под Киевом

Лидия Мартынова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На Киевщине вблизи села Гоголев Броварского района Киевской области 6 декабря упал легкомоторный самолет. Погибших нет, но пассажир и пилот получили травмы, сообщает пресс-служба Управления Национальной полиции в Киевской области.

Согласно оперативной информации, инцидент произошел в 14:00.

Причины падения самолета не известны — их на месте выясняли группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции и спасатели.

На месте крушения

Пострадавшие в настоящее время доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в начале ноября во время падения легкомоторного самолета недалеко от подмосковных Люберец погиб известный российский телеведущий Александр Колтовой.