США считают родившихся на Курилах россиян японцами

Лидия Мартынова

CША считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии. Об этом указано в правилах проведения розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента, на них обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — говорится в инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa.

Программа Diversity Visa проводится с 1990 года, и каждый год отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями. Для получения визы и впоследствии грин-карты необходимо обладать определенным уровнем образования и знания английского языка, а также обосновать наличие возможности получения достаточного дохода самостоятельно, без участия государства. В лотерее не могут участвовать уроженцы стран, поставляющих в США более 50 тысяч иммигрантов ежегодно. Уроженцы России не могли играть в лотерею с 2005 по 2010 год, но с тех пор эмиграция из РФ в США снизилась, и россияне вновь получили возможность участия.

Москва и Токио не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны, поэтому Япония до сих пор претендует на острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит оспариванию.