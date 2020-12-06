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Турецкие инвесторы запускают в Ингушетии второе предприятие

Турецкие инвесторы запускают в Ингушетии второе предприятие

Швейное предприятие в ингушском селе Али-Юрт готовится к перезапуску при участии иностранных инвесторов. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Ингушетии, «производство относится к 11 простаивающим предприятиям, построенным в разное время за счет государственных средств, которые руководство региона планирует реанимировать».

Глава региона Махмуд-Али Калиматов провел рабочую встречу с руководителями турецкой и российской компаний-резидентов холдинга, приобретшего фабрику на открытом аукционе. Предприниматели рассказали о проводимой ревизии состояния объекта и техоборудования. По словам представителя компании Ислама Митиева, до запуска производства предстоит закончить анализ его состояния.

«Мы завозим свое оборудование в дополнение к уже имеющемуся, к подготовке рабочего процесса привлекаются специалисты из Турции, но рабочие места — их около 1500 — будут отведены исключительно местному населению», — заверил он.

На швейной фабрике планируется производство формы для защиты от химических воздействий для военнослужащих, медицинской, а также повседневной и рабочей одежды. Срок реализации проекта по запуску швейной фабрики будет определен после приезда специалистов и окончания осмотра и оценки состояния фабрики.

Швейная фабрика станет вторым предприятием из числа простаивающих, восстановление которого анонсировано руководством республики в рамках работы созданной год назад правительственной группы по реанимации подобных проектов.

Первым проектом стал Назрановский завод электродвигателей малой мощности, цехи которого уже частично переоборудованы: турецкая компания запускает на его площадях три вида производства, на текущую дату запущены первые две линии основного вида деятельности — производства обуви из натуральной и искусственной кожи, включая спортивную и специализированную форменную.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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