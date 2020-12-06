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Украинцам рассказали, что будет работать при локдауне

Украинцам рассказали, что будет работать при локдауне

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Локдаун, который планируется ввести в Украине, не будет тотальным. Как сообщает Украинская правда, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко полагает, что останутся открытыми церкви. Также будут работать отели и горнолыжные курорты. Не закроют продуктовые магазины. Общественный транспорт по мнению Ляшко, также останется функционирующим.

Таким образом, на карантин уйдут школы, детсады, спортзалы, развлекательные заведения. Рестораны и кафе смогут работать в режиме «на вынос» и «с доставкой». В церквях на Рождество и другие январские праздники будут богослужения, но с ограничением на количество присутствующих (один человек на 5 квадратных метров).

Точный перечень ограничений планируют утвердить на заседании Кабмина 9 декабря.

Попутно Ляшко уточнил, как будет проводиться вакцинация украинцев против коронавируса, если государству удастся получить препарат. Вакцинацией планируется охватить почти 21 млн людей, в первую очередь лиц с хроническими заболеваниями, медиков, пенсионеров, военных, силовиков, учителей, пенсионеров.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что на время локдауна решено оставить работающим общественный транспорт, а также не запрещать железнодорожные и авиаперевозки.

Фото pixabay.com

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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