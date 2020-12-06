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В Минске задержали более 300 протестующих

В Минске задержали более 300 протестующих

Более 300 человек задержаны в Минске во время несанкционированных акций протестов. Как сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, в отношении них начат административный процесс.

Ранее ИА Newstes сообщало, что сегодня в Белоруссии продолжались протестные действия.

«В различных районах столицы собрались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы», — цитирует «РИА Новости» пояснения белорусских правоохранителей.

Напомним, во время проходившего в формате видеоконференции 2 декабря саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) белорусский и российский лидеры заявили о продолжающемся извне давлении на Белоруссию, а также о попытках вмешательства иностранных государств во внутренние дела республики.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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