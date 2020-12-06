Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Зеленский сделал внезапный выпад в адрес бывших президентов Украины по поводу армии

Зеленский сделал внезапный выпад в адрес бывших президентов Украины по поводу армии

Зеленский сделал внезапный выпад в адрес бывших президентов Украины по поводу армии

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с Днем Вооруженных сил Украины, заявил в Telegram, что предыдущие президенты недостаточно внимания уделяли украинской армии.

«Столько наших защитников отдали свои жизни, чтобы Украина выстояла, что ни один из нас теперь не имеет права допускать халатности, как раньше. Когда руководители государства были сосредоточены на чем угодно, кроме Вооруженных сил», — заявил он.

По словам президента, мир меняется и меняются способы ведения военных действий.

«Другим скоро будет и то, как человечество воюет. Итак, мы должны уделять еще больше, гораздо больше внимания развитию наших Вооруженных сил, всей системы обороны государства и, соответственно, отношению общества к этой задаче. Мы должны вкладывать в это существенные средства. Хотя не только у нас, а везде в мире люди еще не привыкли к мысли, что поле боя уже в следующем десятилетии будет кардинально отличаться от того, которое мы видели раньше. Искусственный интеллект, роботизация, беспилотники, новые формы и методы агрессивного воздействия на страны и информационной борьбы — все это делает угрозы в будущем еще более серьезными и требует от нас еще более активной модернизации», — сказал Зеленский.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Зеленский, поздравляя украинских волонтеров с праздником, не удержался от критики слов своего предшественника Петра Порошенко.

2066 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Австрия возвратит России культурные ценности, похищенные нацистами
Австрия возвратит России культурные ценности, похищенные нацистами
Модная битва: Лили Коллинз против Аманды Сейфрид
Модная битва: Лили Коллинз против Аманды Сейфрид
Полное солнечное затмение состоится 14 декабря 2020 года
Полное солнечное затмение состоится 14 декабря 2020 года
Более 4 миллионов россиян не выпускают за границу из-за долгов
Более 4 миллионов россиян не выпускают за границу из-за долгов
«Не вкурили»: сотрудники московской кальянной захватили журналистку ВГТРК
«Не вкурили»: сотрудники московской кальянной захватили журналистку
Сказки, уют и психоделика: смотрим новые лукбуки с верхней одеждой, платьями и кардиганами
Сказки, уют и психоделика: смотрим новые лукбуки с верхней одеждой,
Первый темнокожий депутат России посчитал шуткой избрание Гитлера в Намибии
Первый темнокожий депутат России посчитал шуткой избрание Гитлера в
2021 год белого металлического Быка: характеристика и особенности
2021 год белого металлического Быка: характеристика и особенности
Ирина Коваленко: Медицина добилась существенных достижений в лечении рака
Ирина Коваленко: Медицина добилась существенных достижений в лечении
Протест в Кишиневе: ультраправые требуют отставки властей под песни Beatles
Протест в Кишиневе: ультраправые требуют отставки властей под песни
Лунный календарь комнатных растений на 2021 год
Лунный календарь комнатных растений на 2021 год
Бедствующему актеру Макарскому поклонники шлют еду
Бедствующему актеру Макарскому поклонники шлют еду

Топ на сегодня

Пашиняну донесли глас народа: армянскому премьеру предъявили ультиматум
Пашиняну донесли глас народа: армянскому премьеру предъявили
Медитации, тренировки с друзьями и ранние подъемы: правильные привычки звезд, которые будет полезно перенять
Медитации, тренировки с друзьями и ранние подъемы: правильные
«Дождь» и прочие: для чего Татарстан заигрывает с антироссийскими медиа?
«Дождь» и прочие: для чего Татарстан заигрывает с антироссийскими
Путин пообещал создавать условия для деятельности волонтеров
Путин пообещал создавать условия для деятельности волонтеров
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года

Еще по теме

США намерены обучить еще четыре батальона ВСУ в 2018 году
Порошенко рассказал о потерях ВСУ за время войны в Донбассе
Зеленский назвал условие вступления Украины в НАТО
Зеленский: дипломатия может вернуть мир в Донбасс