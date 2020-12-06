Звукорежиссера Тины Кароль, Энвера Измайлова, «Грин Грей» собирались забетонировать, чтобы завладеть его квартирами

Алексей Вольцев

Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

По два месяца безальтернативного ареста — такую меру пресечения Печерский суд Киева определил подозреваемым в убийстве известного столичного музыканта и аранжировщика Александра Деревянко. Как звукорежиссер он работал на своей студии «Umbrella Records» со многими группами и исполнителями. В частности — с Энвером Измайловым, Сергеем Крыловым, Тиной Кароль, группами «Грин Грей» и «Кобза». А многим киевским (и не только) музыкантам Деревянко был известен еще и как «дядя Саша», учивший их играть на гитаре. Именно один из учеников, по версии следствия, и задумал убить «дядю Сашу».

В соцсетях и мессенджерах Деревянко перестал появляться еще 21 ноября. Вне зоны в это время были и оба его мобильных, хотя до этого Александр ежедневно был на связи со своими знакомыми. Но поскольку 65-летний музыкант жил сам, его отсутствием сразу никто не обеспокоился. Лишь через несколько дней ученики заявили в полицию о подозрительном отсутствии учителя. Правоохранители вскрыли 27 ноября квартиру на улице Ивана Мазепы, в которой жил музыкант (там же была организована и студия звукозаписи), однако ничего подозрительного сначала не обнаружили. В дверях торчала записка «Уехал в командировку. Звоните».

Именно эта записка еще больше насторожила друзей, ведь Александр много лет работал дома, ни в какие командировки не ездил, а в последнее время еще и опасался заразиться коронавирусом, поэтому и речи не могло быть о долгих отлучках из дому. Вскоре озабоченности друзьям добавила информация, что Деревянко 29 ноября был доставлен «скорой» в 15-ю больницу на улице Кирилловской пьяным, с разбитым лицом и черепно-мозговой травмой. И якобы ушел оттуда сам сразу после оказания помощи. Поскольку друзья знали, что Александр почти не пьет, они перепроверили эту информацию и выяснили, что она ложная.

Заподозрив, что музыканта могли похитить и вывезти из Киева, друзья стали распространять в соцсетях просьбы о помощи ко всем, кто мог видеть Александра. И вскоре Деревянко нашли. Увы — мертвым. 4 ноября его тело со следами насильственной смерти было обнаружено в одном из гаражных кооперативов Борисполя. В тот же день были задержаны двое подозреваемых: 31-летний знакомый Деревянко, учившийся у него играть на гитаре (он же — арендатор гаража, где нашли тело), и его 36-летний друг. Было установлено, что смерть наступила еще 22 ноября — от удушения.

Деревянко искали не только друзья, но и полиция. Во время повторной проверки его квартиры правоохранители не смогли найти ряда документов, поэтому заподозрили, что Александра могли похитить с целью «переписать» его имущество на других лиц. И, по информации «ФАКТОВ», правоохранителям удалось найти людей, чьи показания позволили установить возможных похитителей. В ходе отработки этой версии предполагаемые злоумышленники были задержаны. Однако надежды на то, что похищенный еще жив, не оправдались.

Молодые люди, по версии следствия, разработали план завладения двумя принадлежащими Деревянко квартирами. 22 ноября ученики пришли на занятия, избили пожилого учителя и задушили его, после чего вынесли из квартиры и вывезли на автомобиле тело, замотанное в одеяло, картон и целлофановые пакеты, в заранее арендованный гараж. Там в подвале мужчины начали готовить яму, в которой планировали забетонировать тело, сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры Киева.

Преступники забрали с собой найденные деньги, а также документы жертвы и документы на две квартиры, с помощью которых впоследствии планировалось продать недвижимость.

В настоящее время задержанным предъявлено подозрение в убийстве из корыстных мотивов, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Подозреваемые арестованы, устанавливаются возможные подельники. По информации правоохранителей, 24 ноября, когда Александр Деревянко был уже давно мертв, в его квартиру на Ивана Мазепы кто-то наведался (соседи слышали доносящуюся оттуда музыку). По имеющимся сведениям, подозреваемые в то время находились далеко от этого адреса. Кстати, подозревают, что информацию о появлении Деревянко в больнице 29 ноября распространяли его убийцы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мошенничества с квартирами в Киеве не редки. Так, разоблачена афера, когда умерший датчанин «продал» свое киевское жилье площадью более полутысячи квадратных метров в самом высоком здании столицы.

Фото Київська міська прокуратура/Facebook