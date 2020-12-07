Главы МИД России и Армении встретятся в Москве

Алексей Вольцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры со своим армянским коллегой Арой Айвазяном, который прибыл в российскую столицу с двухдневным рабочим визитом.

Предстоящие переговоры станут второй очной встречей Лаврова с новым главой МИД Армении за последний месяц. Их предыдущие переговоры состоялись 21 ноября в ходе визита российской межведомственной делегации в Ереван.

Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят международную и региональную проблематику, а также весь комплекс двусторонних связей. Однако ключевой темой переговоров станет реализация заявления лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили приверженность выполнению положений трехстороннего заявления. Пашинян также указал, что для Армении очень важно «углубить контакты и каналы взаимодействия с РФ, чтобы преодолеть ту ситуацию, которая сложилась в стране и в регионе в целом».

Для мониторинга обстановки и контроля за соблюдением режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, связывающем Нагорный Карабах с Арменией, были размещены российские миротворцы. Последние недели миротворцы создавали условия для возвращения беженцев, обеспечивали безопасность движения гражданского автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров, ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры, а также вели разминирование.

11 ноября главами военных ведомств России и Турции был подписан меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

При этом неотложной задачей остается обмен военнопленными и телами погибших в зоне конфликта. Как указывали в российском МИД, данная тема находится на контроле руководства российской миротворческой миссии, которая участвует в поисках с использованием современных технических средств.

Другим приоритетным вопросом на повестке дня Лаврова и Айвазяна стоит задача возвращения беженцев в Нагорный Карабах. Всего с начала миротворческой операции в места постоянного проживания вернулись более 33 тысяч мирных жителей.

Решению этих гуманитарных вопросов также должен содействовать созданный в соответствии с указом президента России 13 ноября межведомственный центр гуманитарного реагирования. Как отметили в МИД РФ в преддверии переговоров, вопросы работы центра также будут в фокусе внимания двух министров.

Поэтому, как ожидается, особый акцент при обсуждении нагорнокарабахской проблематики министры сделают на оказании гуманитарного содействия, восстановлении инфраструктуры, разблокировании транспортных коридоров в регионе, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых по итогам визита российской межведомственной делегации в Ереван и Баку.

Как указали в министерстве, визит Айвазяна станет логическим продолжением диалога двух стран, ориентированного на дальнейшее развитие сотрудничества во всех областях, особенно с учетом возникшей в регионе ситуации после окончания военных действий в Нагорном Карабахе.

Важной темой для обсуждения также станет проведение 20-й сессии межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, межрегионального форума России и Армении и других мероприятий по линии парламентов и отдельных ведомств двух стран, как только это позволит эпидемическая обстановка. И, как ожидается, Лавров и Айвазян обсудят взаимодействие двух стран в форматах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций, в частности в ООН и ОБСЕ.

Президент России говорил ранее о проработке возможности поставок российских вакцин от коронавируса в страны ОДКБ и их совместного производства. Поэтому одной из тем обсуждения министров может стать сотрудничество в сфере здравоохранения с учетом оказания помощи пострадавшим в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, а также возможность поставок российской вакцины в Армению.