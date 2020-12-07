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Лукашенко назвал неработающих белорусов будущими преступниками

Лукашенко назвал неработающих белорусов будущими преступниками

Правительство Белоруссии должно немедленно заняться трудоустройством всех безработных. Об этом сегодня, 7 декабря, заявил Александр Лукашенко.

«Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции, подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать», — сказал на совещании по экономическим вопросам.

При этом он подчеркнул, что в будущем все безработные станут преступниками, на раскрытие злодеяний которых будут потрачены большие деньги.

«Повторяю, это как бы не звучало непопулярно. Сегодня не работающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступление. И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных. Еще раз повторяю, заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать», — заявил белорусский лидер.

Напомним, в Белоруссии почти четыре месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. На них, по официальным данным, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция не признает итогов голосования и требует отставки белорусского лидера. В ответ власти республики уже задержали более 30 тыс. участников протестов и возбудили сотни уголовных дел.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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