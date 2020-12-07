Машина помчалась по тротуару: в Киеве водитель умер за рулем автомобиля

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В столице произошло ДТП, которое только чудом завершилось без огромного количества жертв: на проспекте Шухевича в Деснянском районе столицы неуправляемое такси выехало на тротуар.

Позже выяснилось, что водитель машины умер за рулем, пишут Вартові. Еспресо на странице в Facebook.

Сообщается, что автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Прямо во время движения авто выскочило на бордюрный камень, сбив несколько столбиков ограждения, после чего вылетело на тротуар и велосипедную дорожку.

Так неуправляемая машина проехала около 40 метров и остановилась прямо перед заездом на АЗС.

Когда свидетели подошли к машине, увидели водителя без сознания. По предварительным данным, мужчина скончался во время движения, из-за чего автомобиль стал неуправляем и произошло ДТП.

Медики скорой, которые прибыли на вызов, лишь констатировали смерть. На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы. Обстоятельства ДТП выясняет следствие.

Ранее «ФАКТЫ» писали о крупной аварии в центре Киева: ее виновником стал водитель, потерявший сознание.

Фото: Вартові. Еспресо