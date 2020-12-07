"Мы должны быть уверены": генерал Ходжес назвал причину, которая может помешать сближению Украины и НАТО

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Напомнивший недавно о все еще «тлеющем» желании Кремля «пробить коридор в Крым» бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес допускает усиление сотрудничества Украины и НАТО, однако при одном условии.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом», передает Гордон.

По мнению американского военного, украинский флот, армия и разведка будут знать о России больше, чем это когда-нибудь смогут сделать военные США. Поэтому американцы и военные из других стран НАТО должны быть заинтересованы в расширении сотрудничества с Украиной, в частности, в вопросе обмена разведданными.

«Я хотел бы увидеть развитие инфраструктуры для США и, возможно, трех или четырех других стран НАТО в Украине для Военно-морского флота, для обучения, где американским войскам было бы легче войти в так называемую ротационную базу для учений», — заявил генерал.

Таким образом он ответил на вопрос, допускают ли в Альянсе возможность более тесного сотрудничества с Киевом и в какой форме.

Еще одной формой сотрудничества Ходжес назвал учения НАТО в Черном море, на которых силы Альянса отрабатывают продвижение, командный контроль и взаимодействие в воздухе, на суше и воде.

И третье — это усиление обмена разведданными, как это уже делают Румыния и Украина.

«Я хотел бы, чтобы мы расширили это. Потому что украинский флот, армия и разведка будут знать о России больше, чем мы когда-либо узнаем. Но мы, конечно, должны быть уверены, что русские не проникли в украинские спецслужбы», — добавил он.

Напомним, что Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Так, в конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики «внеблоковости». В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. 7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта — кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

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Фото: 112.UA